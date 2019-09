Cous Cous Fest: domani al via la 22^ edizione a San Vito Lo Capo fino al 29 settembre sfide di cucina, cooking show, incontri e grandi concerti cinque chef italiani in gara per il Campionato Italiano sul palco in spiaggia Noemi in concerto gratuito

San Vito Lo Capo (TP). Si apre domani, a San Vito lo Capo, la 22\esima edizione del Cous Cous Fest, il Festival internazionale dell’integrazione culturale, coprodotto dall’agenzia di comunicazione Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo, che animerà la cittadina fino al 29 settembre con degustazioni, sfide di cucina, cooking show, concerti e spettacoli all’insegna dello slogan “Make cous cous not walls”.

Il cous cous, piatto semplice e povero nato tra le dune del Maghreb, torna ad essere il simbolo dello scambio e del dialogo tra i popoli mediterranei, pretesto per mettere insieme religioni, culture e tradizioni diverse attraverso il cibo. Quest’anno saranno sette i paesi partecipanti al Campionato del mondo di cous cous, Israele, Italia, Marocco, Palestina, Senegal, Stati Uniti e Tunisia cui si aggiunge un team sotto la “bandiera” dell’Unhcr, l’’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. La manifestazione è organizzata con il sostegno dei main sponsor Bia CousCous, Conad ed Electrolux Professional.

“Il Cous Cous Fest è un appuntamento internazionale, dalla tradizione ultra ventennale, l’evento di punta del territorio che porta alto il nome di San Vito Lo Capo nel mondo. La nostra cittadina – ha detto Giuseppe Peraino, sindaco di San Vito Lo Capo – tornerà ad ospitare chef internazionali, grandi ospiti e artisti per una festa all’insegna del gusto, del divertimento e del confronto tra culture. Forte, anche, l’attenzione mediatica: quest’anno ci saranno due dirette tv in canali nazionali italiani e arriveranno due troupe francesi, canale M 6, la seconda rete privata più vista in Francia e il canale nazionale francese France Télévisions, ma anche due produzioni canadesi interessate a riprendere le fasi più salienti del Campionato del mondo di cous cous, cuore dell’evento”.

Il Cous Cous Fest diventerà anche un format tv diretto da Riccardo Cannella, screenwriter, film director e producer siciliano, vincitore di 7 premi internazionali per la miglior regia. Cannella sarà a San Vito Lo Capo con il suo staff per riprendere le fasi più salienti dell’evento internazionale.

Food4Excellence, l’evento di Unicredit che apre il festival

Ad aprire il festival, domani alle ore 10:30, l’evento “Food4Excellence”, organizzato da UniCredit. Ad aprire i lavori al Bia Theatre, in Piazza Santuario, Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. A seguire si svolgeranno due tavole rotonde; una dedicata alla valorizzazione del territorio partendo dalle eccellenze, alla quale parteciperanno Vittorio La Placa, responsabile Retail Business Sicilia di UniCredit, Tony Lo Coco, Vice Presidente “Le Soste di Ulisse”, Dario Cartabellotta, Dirigente generale dell’assessorato regionale Agricoltura e pesca. La seconda tavola rotonda, alla quale parteciperanno Massimo Itta, Vice President Account Management di Mastercard, Claudia Vassena, Responsabile di Buddybank, Marcello Orlando, Ceo di Feedback, Giuseppe Peraino, sindaco di San Vito Lo Capo, sarà dedicata al potenziamento del made in Sicily attraverso partnership strategiche.

Campionato italiano Bia CousCous, cinque chef in corsa

In gara anche un messinese

Alle ore 18 prende il via il Campionato italiano Bia CousCous che vede in gara cinque chef provenienti da tutta Italia che gareggeranno per entrare a far parte della squadra “azzurra” che parteciperà al Campionato del mondo di cous cous. La prima manche vedrà sfidarsi Marco Parenzan chef trevigiano che lavora al ristorante Equoreum, a San Biagio di Callalta (Tv) e due pasticcere: Laura Bonoli da Bologna e Carlotta Ricciardelli da Roma. La seconda manche, alle ore 20, vedrà a confronto invece Salvatore Denaro, messinese, che lavora al ristorante Le Pietre volte a Capo Vaticano, vicino Tropea e Massimiliano Poli, milanese che lavora a Parigi. A giudicare gli chef saranno due giurie: una tecnica, presieduta dal giornalista Carlo Ottaviano, firma del Messaggero e una popolare formata dai visitatori della rassegna. Le sfide saranno condotte dal giornalista Roberto Giacobbo e dalla siciliana Sarah Castellana, volto di Quelli che il Calcio e Rai Sport.

Oltre 30 ricette di cous cous al villaggio gastronomico

Dalla ricetta locale, a base di pesce, alle varianti più curiose delle tradizioni internazionali, a base di montone, pollo e carni miste senza dimenticare le ricette vegetariane, compresa una senza glutine. Sono oltre trenta le ricette di cous cous tra cui scegliere nei menu proposti dalle Case del cous cous, i tradizionali punti di degustazione. Le ricette internazionali si assaggiano alla Casa del cous cous dal mondo in via Regina Margherita angolo con via Abruzzi, gestita da Piera Spagnolo del ristorante Al Thaam di San Vito lo Capo; in Piazza Carlo Barbera (ex Marinella) la Casa del cous cous di San Vito Lo Capo, gestita da Maddalena Ruggirello della pasticceria Capo del gusto di San Vito lo Capo, Giuseppe Peraino del ristorante e hotel Tannure ed Enzo Caradonna del ristorante del Camping La Pineta, che propone un itinerario tra le ricette tipiche della cittadina. Sulla spiaggia all’altezza dell’hotel Capo San Vito la Casa del cous cous Sapori & Dintorni del Mediterraneo dove trionfano i profumi e gli odori del Mare nostrum, con le ricette della Compagnia degli chef; sempre sulla spiaggia in corrispondenza di via Savoia, la Casa del cous cous Al Waha, gestita dallo chef Peppe Buffa del ristorante Al Ritrovo e da Antonino Bua del ristorante Dal Cozzaro di San Vito Lo Capo.

Il ticket

Il biglietto per le degustazioni costa 10 euro e dà diritto a una porzione di cous cous a scelta, un bicchiere di vino o una bibita.

L’expo village, un colorato suk tra le strade e il lungomare di San Vito Lo Capo

All’expo village, dalle 12 alle 24, ogni giorno è possibile immergersi in un coloratissimo mercato, un vero e proprio suq, alla scoperta dell’artigianato e dei manufatti tipici dei paesi in gara e siciliani in particolare.

Cooking show

In programma anche lezioni di cous cous, cooking show con grandi protagonisti della cucina tra cui Sergio Barzetti, Andy Luotto, Chiara Maci, Filippo La Mantia e Giorgione.

Spettacoli e concerti sotto le stelle: domani Noemi in concerto gratuito

Noemi farà tappa a San Vito lo Capo con il Blues & Love Summer Tour, il tour estivo in cui la cantautrice romana, oltre a riproporre i suoi brani più celebri in chiave blues, spaziando dal funky al reggae, interpreterà le cover dei più grandi artisti internazionali di black music che hanno influenzato la sua carriera. “La black music è il mio primo amore – ha detto Noemi – e per questo motivo attraverserò l’Italia con un progetto live completamente nuovo in cui non mancheranno i pezzi di Janis Joplin, Wilson Pickett, Marvin Gaye, James Brown, Amy Winehouse, Bob Marley, Stevie Wonder e tanti altri che hanno avuto un importantissimo ruolo nei miei ascolti e nella formazione del mio gusto musicale. Ovviamente in scaletta inserirò anche i pezzi più famosi del mio repertorio riarrangiati in chiave blues”.

E poi, sulla Sicilia, la cantante dice “Amo quest’isola: un posto dove fantasia e realtà, mito e storia si incontrano con una facilità incredibile. E’ un posto che musicalmente ha dato tantissimo sia per i grandi artisti che ha generato ma anche in termini di ispirazione:chi non si ricorda i racconti di Lucio Dalla e delle sue estati siciliane in barca durante le quali ha scritto canzoni che faranno per sempre parte del nostro patrimonio artistico?” Alle ore 19, prima del concerto in programma alle ore 22 si racconterà ai suoi fan in un’intervista al palco in spiaggia, ad ingresso libero.

E al termine del concerto, Noemi non perderà l’occasione per assaggiare un piatto di cous cous “Che buono! – dichiara l’artista -. Mi piace perché rappresenta il luogo dove tutte le cose più diverse si incontrano dando vita a dei sapori pazzeschi!”.

Gli altri concerti in programma

Si prosegue sabato 21 settembre con i Boomdabash. E ancora Sergio Vespertino (domenica 22), Cammurria (lunedì 23), Sikania (martedì 24), La Municipàl (mercoledì 25) Lello Analfino & Tinturia (giovedì 26), Mahmood (venerdì 27 per l’unica tappa in Sicilia), dj Ringo e Giuseppe Scarpato Power Trio ft. Filippo La Mantia (sabato 28 settembre) e Sasà Salvaggio (domenica 29 settembre). Tutti i concerti sono gratuiti.

Programma Cous Cous Fest DEF

