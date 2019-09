Si inaugura la stagione autunnale di Parco Villa Filippina. diversi gli appuntamenti in programma fino a novembre 2019

Palermo: Dopo una stagione estiva ricca di appuntamenti e un ottimo successo in termini di pubblico, Parco Villa Filippina annuncia i nuovi appuntamenti che si susseguiranno via via per tutta la stagione autunno/inverno, fino a Novembre 2019. Diversi infatti gli appuntamenti già confermati, molti dedicati ai più piccoli, e tanti quelli da confermare e che si susseguiranno poi per tutto l’arco della stagione invernale.

L’autunno in villa inizia sabato 21 Settembre con tre appuntamenti confermati che ci terranno compagni ogni fine settimana: riparte “Contadini in villa”, il mercato dei produttori siciliani che ogni sabato, fino a fine Maggio 2020, dalle 9:00 alle 14:00, saranno presenti sotto i portici di Villa Filippina con i propri prodotti dando a chiunque la possibilità di poter fare una spesa sana e a km0 (Ingresso al mercato gratuito. Per info www.facebook.com/contadiniinvilla/).

Alle ore 10:00 si inaugurerà il nuovo campo del Miniature golf Villa Filippina (aperto tutti i sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00) dedicato sia agli adulti che ai bambini. Uno sport semplice, sano e divertente che darà la possibilità di divertirsi anche in gruppo.

Domenica 22 riprenderanno anche le attività del Planetario con l’apertura ordinaria delle sale (due turni la mattina: alle 11:00 e alle 12:00; due turni pomeridiani: dalle 18:00 e alle 19:00) e le osservazioni dai giardini della villa. Diversi saranno anche gli eventi organizzati come serate dedicate, corsi astronomici e seminari, attività che ogni anno raccolgono migliaia di appassionati e professionisti di settore.

Ripartono anche le lezioni di inglese con “Le Avventure di Hocus & Lotus” un programma educativo linguistico dedicato al mondo dell’infanzia per l’apprendimento di una seconda lingua, che si svolgeranno tutti i mercoledì, a partire dalle 16:00 e con la supervisione della maestra Daniela Megna. Open lessons mercoledì 18 settembre, ore 17:00.

Ottobre si aprirà all’insegna dei più piccoli con la nuova edizione del Family Village, evento organizzato da Baby Planner e Parco Villa Filippina interamente dedicato ai bambini e alle famiglie, che si svolgerà il primo week end, dunque da sabato 5 (con apertura alle 16) a domenica 6 (dalle 10 alle 20. Ingresso in villa 2 €) durante il quale si potranno fare diverse attività ludiche, laboratori e attività scientifiche. A questo proposito sabato 5 Ottobre si svolgerà il Moon Watch party 2019 organizzato dal Planetario e dedicato alle proiezioni e alle osservazioni della luna (inizio evento ore 20:00).

Venerdì 18, a partire dalle ore 16 alle 00:00, sabato 19, dalle 10 alle 00:00, e domenica 20, dalle 10 alle 18, si svolgerà invece la prima edizione del Birra&Griglia Fest dedicata alla tradizionale festa di ottobre di origine tedesca, ormai divenuta internazionale, Oktober fest, con fiere di artigianato locale, cene a tema, performance artistiche e spettacoli.

Ottobre si chiuderà con la II edizione di Armi Santi, la festa dedicata alla commemorazione dei defunti e organizzata dall’Associazione Artigianando e URANIA. Quattro giorni, a partire da venerdì 31 Ottobre fino a domenica 3 novembre, con diverse attività giornaliere, laboratori per bambini, animazione, cineforum, sfilate in costume, fiera di artigianato, spettacoli al planetario (ingresso in villa gratuito).

L’ultimo week end di Novembre, da venerdì 22 a domenica 24, sarà invece dedicato ai primi festeggiamenti del Natale 2019 con la nuova edizione di Aspettando Natale, la tradizionale fiera natalizia che si svolgerà sotto i portici della villa organizzata dall’associazione Artigianando.

Ogni settimana ci sarà la possibilità di poter cenare o pranzare al Monsù Villa Filippina, l’area ristoro presente all’interno del parco, aperta durante tutti gli eventi in programma e le giornate di apertura, che darà dunque la possibilità a chiunque lo desiderasse, di passare un intero giorno al Parco con particolari menù adulti e menù bimbi.

Per qualsiasi informazione www.parcovillafilippina.com

Com. Stam.