Red Bull Sound Clash a Napoli con Frah Quintale e Carl Brave

Arriva per la prima volta in Italia Red Bull SoundClash, uno dei più divertenti format musicali che vedrà protagonisti Carl Brave e Frah Quintale in una competizione amichevole a colpi di musica sabato 23 novembre al Palapartenope di Napoli.

Red Bull SoundClash è un live unico nel suo genere, una collaborazione inedita fra due artisti che provengono da due scene differenti. Una sfida ironica che vedrà Carl Brave e Frah Quintale fronteggiarsi per 4 round da due palchi opposti creando uno show unico, mai sentito né visto prima.

Ogni round si concluderà con il giudizio insindacabile del pubblico che dovrà fare più rumore possibile per far vincere l’artista preferito.

“Una delle prime cose che mi spinse a fare musica, fu una famosa battle di freestyle a Bologna. Avevo forse 14 anni e quando vidi quella roba, mi immaginai sul palco per dire la mia e dimostrare cosa sapevo fare (nonostante all’epoca nemmeno rappassi). Tempo dopo mi ritrovai ad una battle con un microfono in mano per la prima volta. Non avevo mai vinto niente nè dimostrato di essere il migliore in qualcosa, quel giorno peró mandai tutti a casa e quando fecero il Red Bull culture clash in Barona a Milano, andai con qualche amico a vedere lo show. Ricordo che mi prudevano le mani, avrei dato tutto per salire su uno qualsiasi dei palchi presenti e urlare nel microfono contro gli altri sound. Finalmente è arrivato quel momento.”Frah Quintale

“Dal soundclash bisogna aspettarsi una grande sfida tra due musiche diverse, tra due bei gruppi con grandi musicisti, ci saranno pezzi nostri riarrangiati appositamente per la serata e tante tante tante sorprese.”Carl Brave

La parte iniziale dell’evento vedrà il dj set di Rossella The Essence, dj e producer di Napoli che accompagna nei live ed ha prodotto le strumentali degli ultimi lavori di BEBA.

Red Bull Soundclash è un format che celebra la musica attraverso una collaborazione inedita tra due artisti con background differenti, un’esperienza unica e uno show fuori dai confini dell’ordinario. Uno spettacolo imperdibile in cui il pubblico ha un ruolo fondamentale e decreta il migliore artista a colpi di applausi.

BIOGRAFIA CARL BRAVE

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un produttore e paroliere romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2017 ha pubblicato “Polaroid”. Un disco emerso rapidamente e con forza dal tam tam del web per poi entrare stabilmente non solo nelle classifiche di vendita, ma anche e soprattutto nell’immaginario collettivo contemporaneo. Un nuovo sound fresco e coinvolgente scaturito dall’abile produzione di Brave che ha composto tutte le basi presenti nel disco. “Polaroid” ha conquistato tutta la penisola grazie anche alle decine di concerti sold-out messi a segno tra maggio 2017 e settembre 2018.

La prolifica capacità compositiva di Carl Brave è sfociata nell’esordio solista “Notti Brave” (Disco di Platino). L’album, uscito a maggio 2018, è entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane. Notti Brave è senza dubbio un disco che ha colpito nel segno, trainato dal singolo “Fotografia”(Triplo Platino) interpretato assieme a Fabri Fibra e Francesca Michielin. La produzione di Brave si sposa perfettamente con i due ospiti che colorano ulteriormente il pezzo con il loro stile inconfondibile. “Fotografia” con la sua immediata freschezza e sincerità è stato tra i più trasmessi dalle radio. Molti altri sono stati gli artisti che hanno animato le “Notti Brave” di Carl. Le quindici tracce dell’album vedono infatti altre collaborazioni eccellenti come Coez, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty Solero, Frah Quintale, B e Ugo Borghetti.

Un caleidoscopio di generi e sfumature che, dal pop, all’indie, al rap fa il paio con l’instancabile verve di Carl Brave. Una continua ricerca di dettagli sonori che si riflette nei testi sempre densi di atmosfere e pratiche quotidiane in cui riconoscersi.

A novembre 2018 esce “Notti Brave (After)”, presentato dal primo singolo estratto “Posso”( Doppio Disco di Platino), cantato con Max Gazzè. L’album è composto da sette tracce che vanno a formare il naturale sequel di “Notti Brave.

BIOGRAFIA FRAH QUINTALE

Frah Quintale, con il suo street pop tra rap, indie e cantautorato, è una delle grandi rivelazioni della nuova scena musicale italiana. Dopo le anticipazioni con Lungolinea. – la speciale playlist Spotify creata ad hoc da Frah – il 24 novembre 2017 esce per Undamento, Regardez Moi , il suo primo lavoro sulla lunga distanza, certificato disco d’oro.

Con la produzione di Ceri, che lo accompagna anche nei live, l’album è stato interamente scritto dall’artista, che ne ha curato anche le grafiche. Frah Quintale ha trascorso più di 2 anni in giro per l’Italia, in un tour di oltre 80 date nei migliori club e festival italiani: un successo da passaparola che ha trasformato in sold-out i suoi concerti.

Il 29 giugno esce la ristampa del disco, che contiene: “Regardez Moi” in vinile arancione, il CD con 24 tracce di Lungolinea. + doppio poster illustrato da Frah. Il CD di “Lungolinea.” racchiude tutte le 24 tracce che hanno segnato il percorso di Frah, un flusso creativo di brani, provini, parti strumentali, messaggi vocali, che si arricchisce di nuovi brani tra cui “64 Bars” con Bassi Maestro e la hit estiva “Missili” con Giorgio Poi per la produzione di Takagi & Ketra.

ROSSELLA THE ESSENCE

Rossella Essence nasce a Napoli nel 1992. Muove i primi passi nell’hip hop all’età di 16 anni, quando inizia ad avvicinarsi alla produzione musicale. Il suo primo EP “Pyramids”, le permette di ottenere numerosissime recensioni positive. La prima collaborazione di alto livello arriva producendo l’artista Ghemon in “Smisurata Preghiera”. Ha all’attivo anche un altro album da producer “Cosa Rimane”. Attualmente collabora con la rapper torinese Beba, formando un duo esplosivo tutto al femminile che sta riscuotendo successo in tutta Italia. A partire dal 2012 all’attività di producer, si affianca quella di dj, diventando ben presto dj resident dei party hip hop più conosciuti a Napoli (Flava, Hellheaven11) e dopo essersi trasferita a Milano del party Akeem Of Zamunda.!

MEDIA PARTNER: Radio 105 – Il Mattino

Com. Stam.