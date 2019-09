RestArt 2019: L’autodromo di Imola diventa una città d’arte

Il festival entra nel vivo. Tante espressioni artistiche come arte, musica e design coinvolgono un pubblico di tutte le età Da domani Kobra in azione sul muro del museo per un intervento esclusivo

Imola, 14 settembre 2019. La VII edizione di RestArt-Urban Festival è ormai entrata nel vivo e ha trasformato l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in una vera città d’arte, contenitore di arti libere.

L’appuntamento annuale ideato e realizzato dall’associazione culturale imolese Noi Giovani, si conferma una vera e propria festa capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età con arte, musica, design e rigenerazione urbana. Il Festival, che fino a domani -domenica 15 settembre- è realizzato con il contributo di Comune di Imola, Città metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Avis Imola main sponsor e con la collaborazione di ConAmi e Imola Faenza Tourism Company. Il programma e le espressioni artistiche sono pensati per valorizzare l’identità dello spazio e quest’anno la sfida è quello di potenziare un luogo già simbolo della città che unisce in sé passato e futuro. Il RestArt 2019 è stato inserito, inoltre, nell’ambito di Bologna Estate 2019.

“Il Festival RestArt è sempre più riconosciuto e riconoscibile a livello nazionale e internazionale– afferma il presidente dell’associazione Noi Giovani, Vincenzo Rossi-. La sua identità diventa ogni giorno più forte, mettendo al centro la libertà e la creatività degli artisti e le competenze delle nuove generazioni che vogliono dare un volto nuovo alle nostre città in chiave estetica e di riqualificazione urbana”.

Arte: tre murales per raccontare la storia dell’autodromo

Da domani, chi entrando in autodromo guarderà verso destra, troverà davanti a sé un serie di murales che raccontano la storia dell’Enzo e Dino Ferrari in tre momenti salienti del circuito imolese, tutto realizzato cono le bombolette. Partendo da destra ci si trova davanti all’opera di Mozone (Rimini), quella che ci porta più lontano nel tempo con tonalità che toccano il beige, il bianco e il nero, in una cornice ispirata a quelle dei fumetti. Fra i soggetti raffigurati c’è in primo piano il pilota James Clark Jr., considerato uno dei migliori piloti di Formula 1 di tutti i tempi e che più volte ha corso nel circuito imolese con la Lotus numero 18.

Il viaggio continua con il murale di Etsom, artista milanese che ha scelto di raffigurare Enzo Ferrari, attraverso una metafora che interpreta una delle sue celebri frasi. “Mi sono documentato sulla vita di Ferrari e ho scoperto le molte citazioni che ci ha lasciato su come intendeva il concetto di vita– spiega l’artista Etsom-. Fra queste mi ha colpito la frase ‘L’automobile è un’espressione di libertà, e il rischio che stiamo correndo è quello di ammazzarci perché ce n’è troppa. Del resto, ci sono due modi classici di morire: di fame e di indigestione’ e a questa è ispirato il mio murales: quello vicino ad Enzo è Icaro, esempio di chi è morto per essersi spinto troppo oltre; dietro di lui l’automobile da Formula 1, esempio delle ricerca di libertà attraverso la velocità”. L’ultima immagine è quella di Tackle Zero (Reggio Emilia), che rappresenta la fase più recente del circuito imolese, dove protagonista è la Superbike. Insieme a loro anche Rash, artista di Ferrara che con il sui lettering dinamico usa i caratteristici del luogo: grigio antracite e le scale dei grigi, rosso, dei gialli.

Sulla torretta di Hera all’ingresso dell’autodromo, gli street artist francesi Babs e Neist continuano l’opera dedicata alla velocità, una visione astratta del mondo dei motori, mentre dal pomeriggio di ieri sono al lavoro anche gli artisti Weik, Mr. Wany, V3rbo, che esprimeranno i concetti di innovazione e tecnologia sul muro all’ingresso.

Dalla mattinata di domani (domenica 15 settembre) si potrà finalmente vedere all’opera lo street artist di fama mondiale Eduardo Kobra, arrivato a Imola da San Paolo, quella “città grigia” che lui stesso definisce come “il luogo che offre il maggior numero di possibilità per creare opere”.

Il muro del museo Checco Costa è già pronto per diventare la tela di un’opera che, nel 25esimo anno dalla sua triste scomparsa proprio nel circuito imolese, raffigurerà il campione di Formula 1 Ayrton Senna. Kobra è uno degli street artist più celebri al mondo. Kobra è il maggiore street artist al mondo e quello che sta per fare a Imola è davvero un progetto esclusivo, dall’inestimabile valore artistico e celebrativo. Ogni anno Kobra riceve decine di proposte da tutto il mondo per realizzare i suoi murales e solo quest’anno gli sono arrivate 40 proposte da tutto il mondo. E lui ha scelto di dire sì proprio a quella dell’associazione Noi Giovani, per la città di Imola. Molti dei suoi lavori si trovano a New York e altri sono stati realizzati in occasione dei giochi olimpici di Rio del 2016, dove con un’opera di oltre 2,5 mila metri quadrati, ha ottenuto il record del mondo per il più grande murales mai realizzato.

Appuntamenti musicali: grande conclusione con indie e social music

Domenica, dalle 18 alle 22, sul palco del RestArt saranno protagoniste le due band emergenti più interessanti del panorama imolese: sul palco musica indie con i Colimbo e social music del gruppo Musica in Pantofole.

Laboratori

Continuano anche domenica i laboratori e le attività per grandi e più piccoli.

Dalle 16.00 alle 19.00 laboratori artistici di stencil, live paintig (dove le persone potranno imparare ad utilizzare le bombolette) e attività per i più piccoli che potranno esprimere la loro arte attraverso l’utilizzo di materiali di recupero.

Non mancheranno la Chill Area realizzata, (come il palco) in pallet e in collaborazione con Ar.co Wood Workshop, mercatini e aree dedicate allo street food.

