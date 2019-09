OGR Torino Presenta ends & beginnings

A Torino gli ultimi giorni di settembre sono Wonderful Days: le OGR e SNODO si preparano infatti a festeggiare il secondo anniversario della riapertura delle ex-officine di corso Castelfidardo con quattro giornate di festa, di arte e di musica.

Sabato 28 settembre, in particolare, sarà occasione per gettare uno sguardo sulla programmazione e sull’anima di OGR Cult, la manica dedicata alle arti visive e performative, diventata in due anni un centro di produzione e sperimentazione culturale tra i più produttivi e dinamici a livello europeo. Dalle 11 del mattino alle 3 di notte si potranno esplorare gli spazi e assistere a performance uniche studiate per unire il recente passato e il prossimo futuro dell’istituzione, attraverso un programma puntualmente intitolato ends & beginnings.

Dal mattino il pubblico potrà visitare gratuitamente la Biennale dell’Immagine in Movimento — nell’ultimo weekend in cui sarà visitabile — avendo come guida i curatori e il direttore artistico di OGR, e allo stesso tempo potrà assistere all’inedita performance del duo artistico MASBEDO, che presenterà in esclusiva all’interno del Duomo un’anticipazione della grande mostra che li vedrà coinvolti nel 2020. Nel pomeriggio si terranno quindi una serie di incontri, tra cui la presentazione del volume Museum at the Post-Digital Turn, realizzato da OGR in collaborazione con AMACI, Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani. La sera sarà infine il tempo della musica con 4 show curati da OGR in collaborazione con il festival avant-pop Club to Club e il Centre d’Art Contemporain di Ginevra, e che rispecchia la volontà delle ex-officine di farsi promotrice di nuovi ponti tra le eccellenze di Torino e le controparti internazionali. Per l’occasione si alterneranno sul palco di Sala Fucine Fatima Al Qadiri e Ninos Du Brasil, entrambi con live show e audivisual, DJ Nigga Fox e Kode 9, con due dj set che termineranno alle 3 di notte.

Ingresso 10 € in prevendita, 15 € la sera del concerto.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti per i concerti serali: ogrtorino.it OGR Torino Corso Castelfidardo 22 – Torino

DJ NIGGA FOX

All’anagrafe Rogério Brandão, DJ Nigga Fox è un artista portoghese nato in Angola, e il suo ibrido musicale scuro e tribale contiene elementi di kuduro, afro-house, funaná, kizomba, Angolan deep, tarraxinha, batida, capace di creare un cocktail musicale tra i più freschi degli ultimi anni. Il suo senso del tono, della timbrica, per la consistenza sonora e la capacità di sovrapporre gli stili, oltre alla maniera in cui riesce ad orchestrare questi disparati elementi nel più naturale dei flussi, sono evidenti nelle sue release per l’etichetta di Lisbona Principe Discos.

FATIMA AL QADIRI

Fatima Al Qadiri non è una producer convenzionale. Nata a Dakar e cresciuta in Kuwait, ha vissuto per molti anni a New York e si è adesso stabilita a Berlino. I suoi lavori trasmettono la sua esperienza di vita e le sue idee, spesso mixando parti di musica tradizionale araba con i nuovi trend e generi elettronici come footwork, grime minimale o motivi da videogioco (che sono la base del suo straordinario album, “Desert Strike”), e ruotano attorno agli assi politicizzati di gender, consumismo, azione militare e religione.

KODE9

Kode9 è a capo dell’etichetta discografica Hyperdub, rinomata per artisti come Burial, DJ Rashad e molti altri. Ha pubblicato due album con il compianto The Spaceape e una dozzina di singoli per la sua etichetta, oltre a uscite, remix e DJ mix compilation per etichette come K7, Rinse, On U Sound, Warp, Domino, Ghostly, Tempa e Rephlex. Nel 2015 l’album ‘Nothing’ getta colonne sonore horror, campionamenti da library e dischi j-pop in una terra di nessuno tra grime, primo dubstep e Chicago footwork. Per lo più strumentale, è un lavoro che vaga fra loop ipnotici e riflessivi, droni ringhiosi, taglienti cut-up di androidi fuori controllo, ad attraversare irrequieti ritmi transatlantici e bassi impercettibili negli altoparlanti da laptop. Lo scorso anno è uscita la centesima serie di missati di Fabriclive e sarà proprio Kode9, insieme a Burial, l’ospite chiamato a missare le tracce.

NINOS DU BRASIL

I Ninos Du Brasil, duo formato da Nico Vascellari e Nicolò Fortuni, traduce un inedito mix di techno, batucada e samba in show carnevaleschi e catartici. Tre album all’attivo, il più recente dei quali è ‘Vida Eterna’, con la partecipazione di Arto Lindsay