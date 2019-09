Palermo: il maestro Lorenzo Maria Bottari Special Guest a SiciliArte’ 2019 . Aperte le iscrizioni

Palermo ci crede. Al via i preparativi per una settantadue ore dove l’ arte’ , in tutte le sue sfumature, la farà da padrona . All’ interno anche due tavole rotonde a carattere sanitario con rilascio di ecm .

Sta’ per arrivare “ SiciliArte’ “ sotto la direzione artistica di Filippo Lo Iacono, trattasi di una collettiva di pittura e non solo . Apposite aree riservate e circoscritte ospiteranno esposizioni di libri, sculture e creazioni . Ed ancora poesia e recitazione a rappresentare splendidi accorgimenti a contorno di tanta bellezza posta in essere . Con il patrocinio del comune di Palermo e della Regione Siciliana ancora una volta e’ l’ associazione nazionale unalottaxlavita onlus www.unalottaxlavita.eu . SiciliArte’ aprira’ i battenti venerdi 25 ottobre presso i cantieri culturali alla Zisa, siti a Palermo in via Paolo Gili 4, per abbassare poi il sipario domenica 27 ottobre con un’ evento spettacolo dalla finalita’ solidale nel quale saranno consegnati gli attestati di partecipazione rilasciati per gli usi consentiti dalla legge . L’ iniziativa e’ anche presente sui social https://www.facebook.com/events/3222608681112999/ ed avra’ come Special guest della manifestazione il maestro Lorenzo Maria Bottari. Nel corso della kermesse, ad intermezzo pomeridiano, due tavole rotonde monotematiche; venerdi 25 ore 16.15 “ I minori con disabilita’ : protezione, inclusione, pari opportunita’ “ – sabato 26 ottobre ore 16.15 “ La medicina territoriale a supporto del processo di assistenza ed a garanzia di una migliore qualita’ della vita“ . Per ulteriori informazioni od iscrizioni si puo’ contattare unalottaxlavita onlus allo 091 6497525 si puo’ anche inviare una mail ad ass.unalottaxlavitaonlus@gmail.com oppure un WhatsApp al 3486376432 . Con una mano sul cuore e l’ altra tesa verso chi soffre appuntamento, dunque, con l’ arte solidale a Palermo dal 25 al 27 ottobre

