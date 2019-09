Merano WineFestival 2019: a Roma, Merano e Milano gli eventi di Anteprima in attesa della 28^ edizione

Raffinate location ed eventi eleganti fanno da cornice alle Anteprime di Merano WineFestival. Roma (14-15 settembre), Merano (28-29 settembre) e Milano (11-12 ottobre) le città che ospitano i tre eventi che anticipano il festival meranese, tra degustazioni wine&food e showcooking. Occasioni speciali per avvicinarsi all’atmosfera della 28^ edizione, in programma dall’8 al 12 novembre.

Merano – E’ tempo di iniziare ad immergersi nell’atmosfera dell’evento wine&food più glamour e conoscere qualche dettaglio sull’edizione 2019 di Merano WineFestival. Per farlo è possibile partecipare agli eventi di anteprima organizzati dal WineHunter e patron della manifestazione Helmuth Köcher a Roma, Merano e Milano.

Tre location di eccezione a far da cornice ad altrettanti eventi di presentazione, per conoscere più da vicino le novità presenti all’edizione numero 28 di Merano WineFestival, in programma dall’8 al 12 novembre nelle splendide sale del Kurhaus di Merano. Insieme ad esse, il meglio dei prodotti vitivinicoli e gastronomici italiani recentemente premiati con The WineHunter Award, la guida alle eccellenze e ai prodotti di qualità superiore selezionati ogni anno da Helmuth Köcher e dalle sue commissioni di assaggio. La prima tappa è l’Anteprima MWF Roma in programma il 14 e 15 settembre all’Acquario Romano, anche conosciuto come ‘Casa dell’Architettura’; un’affascinante location in stile neoclassico costruita nell’800 e attualmente adibita ad ospitare mostre ed eventi di livello. L’evento nella capitale, alla sua quarta edizione, vuole essere un’opportunità per fare network e incontrare da vicino i produttori, degustandone i vini e i prodotti culinari di altissima qualità. In questa occasione, il 14 settembre si svolge la conferenza stampa di presentazione di Merano WineFestival. Inoltre, durante le due giornate si svolgono quattro showcooking organizzati in collaborazione con les Collectionneurs, community di ristoratori, albergatori e viaggiatori, per la prima volta partner dell’evento.

Dopo l’eleganza dell’ambiente romano si torna a Merano, dove il 28 e 29 settembre si svolge l’Anteprima MWF Hippodrome Merano. L’appuntamento è quello della prestigiosa manifestazione ippica dell’80° Gran Premio Merano Alto Adige, in occasione del quale si svolge la corsa ad ostacoli più importante d’Europa. Due giorni durante i quali eleganza e mondanità fanno da padroni e coi quali ben si sposa la presenza dello spazio pensato da Helmuth Köcher. Un luogo che accolga i visitatori nell’universo enogastronomico italiano, tra sapori e profumi che caratterizzano il meglio del wine&food nazionale. Infine, la novità di un evento di presentazione di Merano WineFestival a Milano con l’Anteprima MWF Milano dell’11 e 12 ottobre, che si svolge durante la Milano Wine Week. Anche in questa occasione, alcune grandi eccellenze premiate con i WineHunter Award sono protagoniste per dare un’anteprima sul WineFestival meranese di novembre. L’appuntamento è nella cornice di Palazzo Bovara, splendido edificio in stile neoclassico lombardo situato nel pieno centro città e sede, nel suo glorioso passato, dell’ambasciata napoleonica francese a Milano. In entrambe le giornate l’evento si divide in due momenti, uno dedicato ai visitatori B2B, l’altro per quelli B2C e privati.

