Primo red carpet per la Fondazione Veneto Film Commission

Lido di Venezia, 2 settembre 2019. In una vetrina eccezionale, dal respiro internazionale qual è la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia curata dalla Biennale di Venezia di cui la Regione del Veneto è socia, la presenza della Regione del Veneto si è consolidata nel tempo attraverso le attività organizzate nel proprio “Spazio” allestito all’interno di in un luogo simbolo del Lido: l’Hotel Excelsior.

Gli oltre 80 eventi in programma quest’anno, e un coinvolgimento da parte del territorio e del pubblico veramente straordinario, hanno trasformato questo “Spazio” in punto riferimento importante per tutti i portatori d’interesse.

Un contesto nel quale ieri, per la prima volta è scesa ufficialmente in campo la neo costituita Fondazione Veneto Film Commission, presentata dall’Assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari, da Santo Romano direttore d’area della Regione del Veneto e Luigi Bacialli presidente della stessa Fondazione.

“La creazione della Fondazione Veneto Film Commission -dichiara l’Assessore Corazzari- è un risultato rilevante ottenuto grazie all’attenzione posta da Giunta e Consiglio Regionale a un settore che da tempo ne sollecitava la creazione”.

L’Assessore Corazzari ha colto l’occasione per ricordare che con il primo stanziamento dei Fondi POR-FESRd dedicati alle imprese cinematografiche, sono state finanziate 17 opere cinematografiche e audiovisive per circa 3.116.000 euro di cui 2.900.000 euro a favore della produzione di fiction e animazione e di 216.000 euro per la produzione di documentari e cortometraggi.

La presenza nel calendario della Mostra di due opere, realizzate anche grazie al contributo regionale, dimostrano l’indiscutibile qualità artistica dei progetti finanziati e testimonia l’affermarsi del Veneto come punto di attrazione per autori e case di produzione internazionali.

Si tratta di “Effetto domino” firmato da Alessandro Rossetto e prodotto da Francesco Bonsembiante, una produzione Jolefilm con Rai Cinema e “The New Pope” di Paolo Sorrentino, che lo Spazio della Regione del Veneto ha avuto il piacere di ospitare con tutta la delegazione del film, prima del red carpet e della proiezione in Sala Grande.

Il Presidente Luigi Bacialli è quindi intervenuto presentando i membri del Cda della Fondazione: Giacomo Brunoro, Cecilia Valmarana, Vittorio Dalle Ore e Giulia Lavarone, e spiegando che alla Veneto Film Commission, sono attribuiti compiti importanti quali la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico del Veneto e la valorizzazione delle risorse tecnico professionali dell’audiovisivo della nostra regione.

L’incontro si è concluso con l’annuncio da parte di Corazzari, di un Bando di prossima pubblicazione relativo a fondi POR per la produzione cinematografica nel quale sono previsti investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, con un’azione che destina ulteriori fondi ‘al rafforzamento della competitività delle imprese cinematografiche operanti nel territorio, per le case di produzione che scelgono il Veneto come set e per quelle che utilizzano maestranze venete’.

Com. Stam.

Assessore Corazzari e Presidente Bacialli