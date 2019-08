“Angela Bianco ed i Castrum in Quartet” a Soveria Mannelli per la sagra del tartufo gelato di pizzo

Soveria Mannelli – Sarà la bellissima Piazza Bonini ad accogliere oggi, lunedì 26 agosto la seconda edizione della Sagra del Tartufo gelato di Pizzo, gestita dall’Associazione “Calabria eventi e non solo”, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Soveria Mannelli e della locale Pro Loco.

La sagra avrà inizio nella tarda serata e si protrarrà sino alle 23.30 circa. “Per noi sarà un felicissimo ritorno in questa bellissima Città” ha dichiarato Francesca Marchese, Presidente dell’Associazione Calabria eventi e non solo, “punto di riferimento dell’intera area del Reventino e dell’intera Regione. Ricordiamo sempre con emozione la calorosa accoglienza avuta nel 2017 in occasione della prima edizione della sagra. Siamo sicuri che anche quest’anno Soveria Mannelli saprà far pervenire in Piazza Bonini turisti da tutta la Calabria.”

I gelati saranno prodotti dalla rinomata Gelateria Enrico di Pizzo, sita nella Riviera Prangi della Città della Costa degli Dei.

Ad allietare la serata l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Leonardo Sirianni, collaborato per queste iniziative estive principalmente dal Vice Sindaco Mario Caligiuri, dall’Assessore Luigi Anastasio e dal Consigliere Giovanni Paola, ha invitato la neocostituita formazione Soveritana “Angela Bianco ed i Castrum in quartet”.

Sarà il monumento “Memoria del Futuro”, opera conosciuta anche come “casa cadente”, posta al centro della Calabria, a far da sfondo all’esibizione della band etno popolare, che avrà inizio alle 21.00. L’opera del maestro Fabrizio Plessi rappresenta la più grande video-installazione d’Europa, ed è in fase di ripristino da parte dell’Amministrazione Sirianni.

Una suggestiva location particolare non scelta a caso per due motivi, il primo a voler simboleggiare come dal centro della Calabria “Angela Bianco ed i Castrum in quartet” stiano conquistando il pubblico di tutta la Regione e non solo, ed il secondo perché proprio innovazione e tradizione sono le chiavi vincenti per questi ragazzi, che alla loro passione per le tradizioni popolari, affiancano una macchina mediatica unica nel suo genere, curata da Antonio Abbruzzese, e che da popolarità e promozione ad ogni evento e località anche fuori dall’Italia.

“Angela Bianco ed i Castrum in quartet” è una band nata dall’unione di Angela Bianco, voce e danzatrice di Invadenze etnoproject, con una selezione dei Castrum Sound, che si pone l’obiettivo di valorizzare le nostre tradizioni attraverso lo studio e la divulgazione della musica popolare calabrese e del sud Italia.

Sarà uno spettacolo all’insegna del divertimento e della buona musica tradizionale calabrese, che farà danzare anche i meno esperti.

A nemmeno un mese dal lancio del nuovo progetto sono già tantissimi i contatti per questa nuova formazione. Nuova ma con tanta esperienza ed un curriculum artistico di tutto rispetto che ha visto i componenti protagonisti in tutta la regione ed anche all’estero.

Una band studiata per piccole location, una soluzione richiestissima in questi periodi.

Questo nuovo progetto ha sede a Soveria Mannelli, città di cultura, innovazione e tradizione.

La manifestazione si svolge nell’ambito delle iniziative estive di “Essere a Soveria 2019” promosse dall’Amministrazione Comunale di Soveria Mannelli col sostegno dalla Regione Calabria e della Comunità Europea.

