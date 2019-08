Strabiliante successo per la XIII edizione della Notte Bianca di Trebisacce

La più ricca, la più bella, la più appassionante Notte Bianca mai vissuta a Trebisacce: sono queste le parole con cui è stata descritta da turisti e cittadini la XIII Edizione della Notte Bianca di Trebisacce conclusasi all’alba del 20 agosto!

Un grande successo per un evento che ha portato a Trebisacce decine di migliaia di vitatori, facendo registrare un record assoluto di presenze e sancendo definitivamente l’evento trebisaccese come uno dei più importanti dell’estate calabrese.

Trebisacce si riappropria dei suoi spazi valorizzando l’attività dei tanti commercianti, eccellenze del settore, che hanno animato e addobbato le strade della cittadina jonica evocando il tema di questa edizione, Una città d’aMare – Il mare in città, concretizzando un’importante possibilità: creare un attrattore che permetta a chiunque abbia visitato Trebisacce di apprezzarne la bellezza e la dinamicità turistica e commerciale.

Spettacoli, musica, diverntimento, folklore internazionale, spettacoli d’acqua danzante e fuoco, water ball nella piscina da 80 mq, prodotti tipici, ma anche una discoteca all’aperto che ha visto Piazza Anfiteatro del Mare trasfomata in una gigantesca pista da ballo dove il ritmo era scandito dal DJ-Set di Radio Arbreshe International.

L’evento, organizzato dal Comune di Trebisacce e dall’Assopec (Associazione Commercianti di Trebisacce) ha visto la direzione artistica e organizzativa del delegato allo spettacolo di Trebisacce, Maria Francesca Aloise, di Andrea Franchino, presidente Assopec e di Franco Gatto.

“Quest’anno – ha dichiarato il Sindaco Franco Mundo – abbiamo scelto di rivoluzionare in parte la formula della Notte Bianca, decidendo di valorizzare sempre più le nostre eccellenze commerciali cittadine. La nostra è stata una scomessa vincente, perché mai una Notte Bianca a Trebisacce ha registrato un così alto numero di presenza. Sotto il profilo organizzativo non abbiamo registrato alcun incidente, al contrario ci hanno entusiasmato i volti colmi di stupore e gioia che abbiamo potuto osservare in grandi e piccini nel corso di questa edizione. Questo testimonia la qualità del valore svolto e delle nostre scelte. Questi risultati si ottengono solo grazie al gioco di squadra, per questo voglio ringraziare il primo luogo il presidente del consiglio di Trebisacce, nonché delegato al Turismo e spettacolo Maria Francesca Aloise, deus ex machina dell’evento, i direttori arstici e insostituibili Andrea Franchino e Francesco Gatto, l’Assopec e tutti i commercianti di Trebisacce che hanno collaborato, gli operai e gli impiegati del Comune di Trebisacce, per la loro grande disponibilità e senso del dovere, le forze dell’ordine, gli artisti che si sono esibiti e soprattutto tutti i cittadini e turisti che hanno scelto ancora una volta Trebisacce per divertirsi e costruirsi dei ricordi fantastici di un’estate piena di passione!

Trebisacce continua a crescere, diventando sempre più un punto di riferimento per tutto il territorio e per tutta la regione, con la qualità dei suoi servizi e delle sua iniziative. Di ciò, prima ancora che come amministratori, come cittadini di Trebisacce, siamo estremamente fieri!”

Com. Stam.