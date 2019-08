Archiviata la prima edizione di “ Nizza Estate”

“ Nizza Estate 2019” chiude i battenti. La prima edizione targata “Fratellone” e “ People on the Move”, realtà leader nell’organizzazione di eventi che da anni operano nel settore, si è conclusa da poche ore ed è tempo di bilanci.

Dal 3 agosto il lungomare di Nizza di Sicilia si è trasformato in un vero e proprio villaggio estivo dedicato all’artigianato, hobbistica, food e musica.

Tutti i giorni dalle 18.00 alle 00.30 turisti e residenti hanno avuto l’opportunità di trascorrere alcune ore all’insegna del divertimento.

L’obiettivo della manifestazione era soprattutto far ripartire una tradizione fieristica che ha caratterizzato per molti anni le estati di Nizza di Sicilia.

“ Nizza Estate, spiega Claudio Prestopino, voleva essere un’ occasione di rilancio economico per tutto il tessuto commerciale di Nizza di Sicilia. Sapevamo sarebbe stato complicato far ripartire questo appuntamento ma ci dispiace constatare che il nostro impegno non ha trovato nel tessuto commerciale ed economico della città la risposta che ci aspettavamo. Lo avevamo affermato all’inizio di questa esperienza e lo ribadiamo anche adesso: Nizza Estate rappresentava per noi un nuovo inizio per rilanciare questo evento che meriterebbe di diventare nel tempo identificativo per la comunità. Si tratta però di un lavoro di squadra. Per riuscirci ognuno avrebbe dovuto fare la propria parte. Non biasimiamo gli operatori che non hanno creduto in questa manifestazione ma auspichiamo piuttosto che per il prossimo anno ci sia un’apertura maggiore. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale e al sindaco Piero Briguglio per averci dato questa opportunità e per la collaborazione.”

Com. Stam.