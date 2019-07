Al via Onda Festival, il festival della musica “Made in Sicily”

Dal 26 al 28 luglio, nella località balneare di Lido Valderice concerti e show case gratuiti: è il programma di Onda Festival, giunto alla sua seconda edizione. La tre giorni musicale “Made in Sicily” è partita ieri sera. Tre serate di musica e concerti assolutamente gratuiti, per esaltare artisti che rappresentano il patrimonio della sicilianità nel mondo in un luogo incontaminato come Lido Valderice, la conca naturale.

Il Festival nasce con l’obiettivo di promuovere le eccellenze musicali siciliane che hanno ottenuto o stanno ottenendo importanti riconoscimenti artistici a livello nazionale e internazionale. Onda Festival valorizza appunto i musicisti che sono sulla cresta dell’onda. Tutti gli ospiti della manifestazione hanno infatti pubblicato album musicali, hanno prodotto videoclip ed hanno realizzato tournée non solo in Sicilia, ma anche nel resto d’Italia e spesso anche fuori dai confini nazionali.

L’ ideazione e la direzione artistica del Festival è del musicista e produttore siciliano Rino Marchese.

L’evento è organizzato dal Comune di Valderice e dall’Associazione Musicale Rinoscky Music, con il patrocinio dell’ARS – Assemblea Regionale Siciliana e il supporto di aziende.

Onda Festival 2019: gli ospiti

Ieri sera i Qbeta hanno dato il via alla manifestazione.

Amano definirsi un caos polimorfo, un calderone di influenze musicali fra le più varie. Hanno radici forti e profonde, quelle della Sicilia, su cui costruiscono la loro “visione” di una contaminazione senza limiti che è musica ma non solo: è cultura, è politica, è arte. Ad accoglierli sono ora lo ska, ora il funky, gli echi del pop di qualità degli anni ’80, e poi le sonorità afro, quelle dell’Est Europa.

Dalle ore 23.00 è stato ospite sul palco di Onda Festival Dj Delta. Live performer, party rocker, producer. Oltre vent’anni d’esperienza, una profonda conoscenza musicale unita a stile e tecnica. Campione Italiano e finalista mondiale del Red Bull Thre3style2016, la più spettacolare competizione fra DJs al mondo che ogni anno raduna i migliori performers di tutte le nazioni.

Stasera sabato 27 luglio, gli ospiti musicali saranno i Matrimia: dalle ore 22.00 si esibiranno tra le note del mix straordinario e trascinante delle melodie balcaniche, arabe, ebraiche con influenze della chanson francaise, del jazz maouche, della musica mediterranea, del reggae e del pop rock.

Il nome Matrimia (in italiano Mamma Mia) è un espressione molto usata in Sicilia che richiama qualcosa di emozionante e che lascia increduli, proprio come i loro concerti.

Si continua alle 23.00 con il concerto di Jaka, l’ambasciatore siciliano del reggae nel mondo, una straordinaria e coinvolgente carica live. Negli anni si è esibito in tutti i più importanti festival nazionali fino ad arrivare a prestigiosi palchi di tutto il mondo. Per l’occasione sarà presentato “Principessa siciliana” è il nuovo singolo e videoclip dell’artista tratto dall’ ultimo album “Il suono dell’isola”, un gioioso omaggio alla complessità delle donne, viste nella loro bellezza, intelligenza e capacità di affrontare il mondo.

Domani domenica 28 luglio, alle ore 21.00, sul palco Luca Madonia. Catanese dall’aplomb inglese, esile ed elegante nell’aspetto ma con una voce possente, intensa e vibrante. Dagli anni 80 con i Denovo, al Sanremo con Franco Battiato. Luca Madonia entra nella scena musicale con il new wave inglese della fine degli anni settanta. Un mix tra lettura melodica e mediterranea delle influenze pop rock anglosassoni. Nel 1990 per Luca Madonia si apre la carriera da solista. La critica lo indica come uno dei cantautori più promettenti del pop italiano.

Domenica 28 Luglio, dalle ore 23.00, gran finale con Mario Incudine . È uno dei più rappresentativi della world music italiana, vanta collaborazioni con importanti artisti. Compositore, canzoniere e grande interprete della Sicilia e del canovaccio eterno dell’amore.

