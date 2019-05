Cultura. Presentata stagione 2019 dell’Estate al Teatro di Verdura

Concerti, opere, balletti, cabaret e spettacoli dedicati anche ai bambini come le avventure di Pinocchio, nel ricco cartellone della stagione 2019 dell’Estate al Teatro di Verdura, organizzata dal Comune di Palermo – Assessorato alle Culture, presentato oggi pomeriggio dal sindaco Leoluca Orlando e dall’Assesore Adham Darawsha a Palazzo delle Aquile.

All’incontro con i giornalisti erano presenti, tra gli altri, anche il Presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando e rappresentanti delle Istituzioni, Enti, Società che partecipano alla realizzazione della manifestazione.La stagione partirà il 4 luglio con il concerto di Tony Colombo e due giorni dopo ad esibirsi sarà la volta di Giorgia. Nel cartellone anche i concerti de Il Volo, Edoardo Bennato, Francesco De Gregori, I Negrita, Fiorella Mannoia, Daria Biancardi and Friends, Roberto Alagna – Puccini in Love, Loredana Bertè, Brit Floyd, Renzo Arbore, Salvo Piparo e tanti altri. Per gli appassionati del Jazz il 20 luglio la Palermo Jazz Orchestra diretta da Michael Abene, mentre gli amanti della musica Classica potranno assistere il primo settembre al Concerto di Roberto Alagna con “Puccini in Love”. Ricca l’offerta per gli appassionati del balletto, con 4 appuntamenti fra giugno e luglio, mentre ad agosto e settembre sarà il momento della lirica con la Cavalleria Rusticana, l’Aida, la Traviata e Pinocchio. Infine per quanto riguarda gli spettacoli, un ricco cartellone che comprende anche spettacoli di beneficienza (X edizione di “Livia con noi”, “Benin City-Palermo: la sfida del coraggio”, “Diversa…mente comici”) e poi ancora Salvo Piparo con la Santuzza, Renzo Arbore, il”Revolution day” dedicato ai Beatles, il Teatro del Fuoco.Per il Sindaco Leoluca Orlando si tratta di “una stagione per tutti i gusti, per tutti i tipi di pubblico. Dai più piccoli ai più grandi, dagli amanti del cabaret agli appassionati del Jazz o della Musica classica, passando per i Beatles e i Pink Floyd e ancora per il balletto e l’opera lirica. Grazie alla straordinaria collaborazione e sinergia fra tanti attori del pubblico e del privato, il Cartellone si presenta davvero ricco e pronto ad offrire ai palermitani e ai turisti tante serate di passione e divertimento.””Gli uffici dell’Assessorato – ha sottolineato l’Assessore Darawsha – hanno lavorato bene per coordinare e dare spazio alle tante richieste che sono arrivate quest’anno per l’utilizzo della bella struttura del Verdura. Un grazie particolare va anche rivolto al Coime che comesempre garantirà la migliore efficienza di questo teatro all’aperto che a buon diritto possiamo annoverare fra i poli culturali della città. Ovviamente un grande ringraziamento va formulato agli artisti, alle compagnie e a tutti coloro che nel mondo della cultura e dellospettacolo hanno scelto Palermo anche quest’anno per incontrare il proprio pubblico.”In allegato la cartella con l’elenco degli spettacoli ed artisti che saranno coinvolte nella stagione del Verdura.

Com. Stam.