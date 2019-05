Torna, domenica, al teatro Politeama di Palermo il Gran Galà della Moda con Mercedesz Henger e Lucas Peracchi

L’influencer, naufraga dell’Isola dei Famosi e figlia di Eva Henger e Riccardo Schicci e il tronista saranno testimonial della decima edizione della sfilata della agenzia Fashion Models Group

Sarà il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo ad ospitare, domenica 5 maggio, alle ore 17,00, la decima edizione del Gran Galà della moda, manifestazione organizzata dalla Fashion Models Group di Luca Rasa. Testimonial e madrina della sfilata, condotta da Sara Priolo, sarà Mercedes Henger influencer con 546 mila follower su Instagram e figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, insieme al tronista Lucas Peracchi, con cui fa coppia anche nella vita. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. In occasione della decima edizione del Gran Galà della Moda, in piazza Politeama, sarà allestito un led wall per permettere al pubblico di seguire l’evento anche all’esterno del teatro. La conduzione del red carpet è affidata ai giornalisti Daniele Puccia, del format tv Fashion Girl e Giusy Randazzo, conduttrice della trasmissione “Centro Campo”. I marchi in passerella al Gran Galà della moda In scena le collezioni di abbigliamento e accessori di stilisti provenienti da tutta l’Italia, creando cosi comunicazione e turismo tra la Sicilia e le altre regioni d’Italia. Tra i marchi presenti al fashion show Samantha Castrucci di Pavia, Annicchiarico di Grottaglie, i brand I Ciancianeddi di Brolo e LS 76/80 di San Giovanni in provincia di Agrigento. Tra le stiliste palermitane Chiara Fortino, Giusy Crivello, Manuela Filieri, Silvia Campione, l’azienda Laura Moda, il brand Angel con la collezione Krudelia Krudele e le aziende Grassocchiali, Thea Boutique con gioielli di Caltabellotta & Mangione, Hessian bimbi e Bag Store. Chi sono Mercedesz Henger e Lucas Peracchi Figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, Mercedesz Henger prima di partecipare a L’Isola dei famosi nel 2016, era poco nota al pubblico italiano. Lavorava in Inghilterra, dove faceva l’attrice e la modella. Ama documentare sui social i suoi allenamenti in palestra. Nato nel 1988 a Castell’Arguato, Lucas Peracchi è noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato uno dei tronisti di Uomini e Donne. L’agenzia fashion Model Group L’agenzia Fashion Models Group di Luca Rasa da gennaio ad oggi ha già registrato la propria presenza al Festival di Sanremo per il sesto anno, alla Milano Fashion Week, a fine febbraio, e ha già calcato diverse passerelle in Sicilia, grazie alla presenza dell’ esperto di economia, management e marketing della cultura e dell’arte, Marco Eugenio Di Giandomenico, l’agenzia ha stabilito un collegamento stabile con le passerelle milanesi. Per entrare a far parte della Fashion Models Group bisogna avere un’altezza minima di 1,70 h e una taglia dalla 36 alla 42. Link pagina Fb:https://www.facebook.com/Gran-Gal%C3%A0-della-Moda-a-Palermo-358028424366665/?epa=SEARCH_BOX Tag: Gran Galà della moda, Teatro Politeama, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, Fashion Models Group, Luca Rasa, sfilateParola chiave: Gran Galà della modaSnippet: Domenica 5 maggio, la X edizione del Gran Galà della moda, della Fashion Models Group di Luca Rasa al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo

