Per Brass in Jazz in scena la Barcelona Gipsy balKan Orchestra Musica Klezmer, Jazz Manouche e musica Rom

Musica Klezmer, Jazz Manouche e musica Rom per Brass in Jazz con la Barcelona Gipsy balKan Orchestra in scena al Real Teatro Santa Cecilia.

,iggAppuntamento che la Fondazione the Brass Group propone ovenerdì 21 e sabato 22 febbraio con doppia esibizione alle ore 19.00 e 21.30. Barcelona Gipsy balKan Orchestra è una band creata nel 2012 a Barcellona, in Spagna. La Band é un ensemble internazionale con base a Barcellona che sta risvegliando l’interesse del pubblico di tutta Europa per la sua reinterpretazione genuina della musica tradizionale dei Balcani, del Medio Oriente e del Mediterraneo.

Il gruppo è stato applaudito in festival e teatri in Austria, Russia, Spagna, Italia, Romania, Repubblica Ceca, Germania, Turchia, Belgio, Serbia, Svizzera, Danimarca, Ungheria, Canada e Stati Uniti. Il sound unico e contemporaneo della BGKO deriva dalla sua appassionata e inarrestabile esplorazione dei suoni e dei timbri della musica rom, klezmer, balkan e mediterranea, inteso come un insieme di tradizioni musicali e culture multietniche che va oltre ogni confine geografico. Un live esplosivo che propone una musica ancestrale, capace di arrivare dritto all’anima di un pubblico eterogeneo. La Barcelona Gipsy Balkan Orchestra unisce le differenze artistiche dei vari membri, arricchito dalla vibrante scena musicale di Barcellona: dalla tradizione balcanica, catalano-iberica, greca, italiana, russa e mediorientale alle vibrazioni del jazz manouche e del rockabilly fino all’eleganza della musica classica.La BGKO è composta da Mattia Schirosa (fisarmonica, Italia), Julien Chanal (chitarra, Francia), Ivan Kovačević (contrabbasso, Serbia), Stelios Togias (percussioni, Grecia), Dani Carbonell (clarinetto, Spagna), Oleksandr Sora (violino, Ucraina) e Margherita Abita (voce, Italia). Hanno già pubblicato sul digitale 4 nuovi singoli con la nuova formazione: “Kalejaca Jaca”, “Marijo deli bela kumrijo” (per febbraio), “Hora Lui Vishan”, “Chekuryankino Horo”, in vista del nuovo disco previsto per settembre 2020. Info www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.brassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.

Rosanna Minafò

