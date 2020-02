Per San Valentino il Brass mette in scena “Canzoni d’Amore” Sul palco Carmen Avellone e la Brass Youth Jazz Orchestra diretta dal Maestro Vito Giordano

Il sipario del Real Teatro Santa Cecilia si aprirà questo fine settimana con una produzione originale del Brass , un’atmosfera dedicata all’amore in musica per festeggiare insieme il San Valentino.

Un concerto unico nel suo genere, quello previsto nella rassegna Brass Extra Series, “Canzoni d’Amore” con la voce di Carmen Avellone accompagnata dalla Brass Youth Jazz Orchestra diretta dal Maestro Vito Giordano. Appuntamento giovedì 13 e venerdì 14 febbraio alle ore 21.30. Un concerto che propone un repertorio di canzoni dedicate all’amore in chiave jazz con standard indimenticabili come alcuni brani di Gershwin, Porter, Rodgers, Kern. D’altronde nella tradizione delle jazz songs l’amore è come sempre il tema portante e la Avellone si diletterà nell’interpretare brani come “Someone to watch over me” di George Gershwin, “Night and day” di Cole Porter, “Smoke gets in your eyes” di The Platters, “I’ve got a crush on you” di Frank Sinatra ed un original della stessa cantante che ha calcato di recente il palco insieme a Desirée Rancatore registrando ben 4 sold out. Il tema si svilupperà nell’amore vissuto nelle sue varie forme a partire da quella embrionale, per proseguire con quella iniziale e conludersi con quella finale di un rapporto di coppia, il tutto impreziosito dalla voce dell’artista Carmen Avellone, riconosciuta dalla stampa come cantante eclettica, versatile e raffinata, capace di affrontare vari tipi di repertorio. Carmen, infatti, nella sua carriera interpreta diversi ruoli tra cui quello di Mary Dee nel Liverpool Oratorio di Paul McCartney, si è esibita anche al Mozarteum di Salisburgo per un recital presso la Schlosskonzerthauss di Salisburgo e da solista al concerto Beatlesimphony, per voce ed orchestra. Le sue performances la vedono salire sul placo di prestigiosi teatri come il Teatro Antico di Taormina, il Teatro di Verdura di Palermo, il Teatro di Tindari. La performance verrà impreziosita dalla direzione del Maestro Vito Giordano, oramai annoverato tra i migliori trombettisti e flicornisti italiani, oltre che prezioso e meticoloso arrangiatore e direttore d’orchestra. Nelle campane dei suoi strumenti e dei suoi arrangiamenti, il Maestro sa condensare con splendida efficacia lirismo, swing, eleganza e nitidezza sonora, svelando grande abilità, freschezza e naturalezza nel tradurre in suoni anche i sentimenti più complessi e le emozioni più profonde. Delle composizioni affrontate, riesce sempre ad esaltare il lato più squisitamente melodico e la loro struttura narrativa, ricreando l’atmosfera delle storiche orchestre americane filtrata, però, attraverso la sua personale sensibilità mediterranea. Altra sua dote peculiare è quella della scrittura di arrangiamenti molto brillanti e originali, Il tema dichiarato del concerto, “Canzoni d’Amore”, vede affrontare il grande repertorio d’amore che ha segnato la musica specie scandagliando classici. “Per nostra precisa intenzione – spiega Vito Giordano – il repertorio è stato scelto con minuziosa cura perché, ancor più che le storie raccontate in queste canzoni, abbiamo voluto mettere in risalto soprattutto il valore melodico e armonico delle strutture compositive, la cui bellezza può stare tranquillamente alla pari coi grandi standard del jazz.”.

Info www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.brassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.

Rosanna Minafò

