Annullate le due date siciliane di “Balliamo sul Mondo” previste il 6 febbraio a Palermo e l’8 febbraio a Catania

Sono state annullate le date previste per giovedì 6 febbraio al Teatro al Massimo di Palermo e per sabato 8 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania di “Balliamo sul Mondo”, il Musical con i più grandi successi di Luciano Ligabue, per la regia di Chiara Noschese. L’annullamento degli spettacoli si è reso necessario per improvvisi problemi tecnico-logistici.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita, il rimborso potrà essere richiesto rivolgendosi agli stessi punti vendita dove i biglietti sono stati acquistati, entro e non oltre il 16 marzo 2020.Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro nel luogo dell’evento’, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione via email all’indirizzo: ecomm.customerservice@ticketone.it, entro e non oltre il 16 marzo 2020.Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso’, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione di richiesta con allegati i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 16 marzo 2020 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Com. Stam.