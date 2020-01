Real Teatro Santa Cecilia Le “Ladies” chiudono il loro tour per l’Epifania

Dopo un tour che ha registrato ben 7 sold out, le “Ladies” chiudono la loro tournée in giro per tutta la Sicilia il giorno dell’Epifania sul placo del Real Teatro Santa Cecilia alle ore 18.30.

Da un’idea e produzione di Fabio Lannino e con gli arrangiamenti musicali di Vito Giordano per la Fondazione the Brass Group, le cinque vocalist hanno interpretato ognuno con la loro peculiarità, personaggi della musica declinata al femminile, ognuna con una sua personalità esecutiva ed interpretativa, le Ladies tingeranno di nuovo di rosso il palco, facendo sognare il pubblico presente grazie ad un racconto tutto musicale in chiave swing-natalizia, Carmen Avellone, Anna Bonomolo, Flora Faja, Lucy Garsia e Alessandra Mirabella. Loro, le Ladies, cinque Donne, con una storia artistica lunga e densa di importanti esperienze in ambito jazz e soul, con qualche sconfinamento in ambiti country e pop. Cinque artiste che si stimano ed hanno aderito ad un’idea divertente e stimolante, quella di cantare le proprie songs con una selezioni di brani di repertorio dedicati al nuovo anno. Un filo rosso tra una canzone e l’altra che lega alcune delle più celebri canzoni jazz dedicate alle festività natalizie per proseguire con dei brani con gioia e speranza dedicati al nuovo anno ripercorrendo man mano il vasto programma musicale della performance che prevede tra le varie canzoni anche What a Wonderful World, Joyful Joyful, Oh Happy Day, Imagine e tante altre ancora per rivivere le feste con suoni armonici in cui la musica è protagonista assoluta con brani divertenti e ricchi di virtuosismi vocali, acquistando un groove e nuovi colori di pezzi intramontabili. Le Cinque Vocalists saranno accompagnate sul palco dai Maestri docenti della Fondazione The Brass Group e da un coro di circa 20 cantanti selezionati tra la Scuola Popolare di Musica del Brass ed il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo: Vito Giordano, arrangiatore direttore musicale e tromba solista, Diego Spitaleri al pianoforte, Giuseppe Costa al basso elettrico, Sebastiano Alioto alla batteria, Giuseppe Preiti alle tastiere e la new entry strumentale Umberto Porcaro alla chitarra. Il presidente della Fondazione the Brass Group, il Maestro Ignazio Garsia esprime grande soddisfazione per la buona riuscita degli spettacoli delle Ladies, e dichiara “tutta la produzione del Brass dai musicisti al coro e le Ladies stesse hanno dato modo di esprimere al Brass l’essenza musicale della promozione e divulgazione della musica jazz rivisitata e reinterpretata appositamente per questo progetto a firma nostra”, mentre l’ideatore e manager del progetto Fabio Lannino puntualizza “sono state otto le date delle esibizioni delle Ladies in cinque luoghi simbolo dell’eccellenza turistica siciliana: Palermo, Sambuca di Sicilia, Erice, Taormina e Cefalù. Il progetto delle Christmas Ladies dimostra che le proposte artistiche di alto livello made in Sicily riscuotono ampio consenso soprattutto da parte delle centinaia di spettatori stranieri che hanno assistito ed applaudito durante i nostri concerti”. Il direttore musicale, Vito Giordano punta sulla bontà del lavoro ottenuto con le giovani cantanti del coro provenienti sia dalla Scuola popolare di musica del Brass che del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo “Un tuffo anticipato – dichiara Giordano – del vero mondo del professionismo è ciò che abbiamo raggiunto attraverso le varie esibizioni delle Ladies, grazie ad un minuzioso lavoro di arrangiamenti musicali declinati ognuno per le singole messe in scena con un programma scelto grazie ad una attenta e minuziosa ricerca artistica”

Rosanna Minafò

