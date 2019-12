Pomeriggi musicali al centro storico di Trapani Secondo concerto: “Fantasie per violino, viole e pianoforte” Chiesa di Sant’Alberto, via Garibaldi

Il “Natale Mediterraneo” trapanese si arricchisce di cinque nuovi appuntamenti con i “Pomeriggi musicali al centro storico” offerti dal Conservatorio A. Scontrino. Inaugurata sabato 28 dall’In-canto Ensemble diretto dal M° Giulio Vinci, la rassegna prosegue oggim,lunedì 30 alla Chiesa di Sant’Alberto con le Fantasie per violino, viole e pianoforte eseguite da Laura Li Vigni (violino), Anna Maria Seidita, Vincenzo Bono (viole) e Ippolito Parrinello (pianoforte).In programma musiche di Telemann, Paganini, Schumann, Shostakowich e Parrinello.

Gli appuntamenti successivi, presso la sala “Fulvio Sodano” del Palazzo Comunale, vedranno protagoniste formazioni di diverso genere, classiche e jazz: dal Quartetto d’archi con il M° Demetrio Comuzzi, Antonella Scalia, Vittorio Gucciardi e Francesca Fundarò, (4 gennaio), alla Jazz Band di Elisa Guarrella. Matteo Genna, Nicola Valenti, Edoardo Donato e Mario Zingale (5 gennaio), sino al Sax Solum Ensemble diretto dal M° Antonino Peri e formato da Giorgia Grutta, Clara Galvano, Marco Caterina, Pietro Vitellaro, Rita Bianco, Brigitta Militello, Alessio Di Dia, Agostino Piacentino, Salvatore Pupillo, Vito La Paglia e Rita Riina (6 gennaio).

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 17.30, con ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.

CURRICULA Concerto del 30 dicembre

Laura Li Vigni inizia gli studi del violino con il Maestro Marinkovic Ilija all’età di 9 anni presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani. Fa parte dal 2016 dell’Orchestra giovanile siciliana con la quale ha partecipato a numerose produzioni svolgendo il ruolo di spalla dei secondi violini, violino di fila e concertino dei primi violini, diretta da importanti direttori, tra cui Lior Shambadal, Salvatore Percacciolo, Fabio Maestri. Ha frequentato il corso di Formazione Orchestrale, tenutosi a Lanciano nell’agosto 2017, aggiudicandosi una borsa di studio riservata agli alunni più meritevoli ed ha partecipato al concerto finale dell’Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile ‘’F. Fenaroli’’, diretta dal Maestro Giuseppe Ratti. Nel maggio 2017 partecipa alle semifinali del Concorso Nazionale per giovani talenti ‘’Crescendo’’ indetto dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Nel febbraio 2019 viene ammessa come allieva effettiva alla Brass Youth Orchestra e alla Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma svolgendo numerose produzioni artistiche. Attualmente è laureanda nell’imminente sessione invernale del conservatorio “A. Scontrino” di Trapani sotto la guida del Maestro Samuele Galeano.

Ippolito Parrinello Nel 2013 consegue il diploma di pianoforte presso l’Istituto Musicale “Toscanini” di Ribera col massimo dei voti, e lo stesso anno si laurea in Discipline della Musica presso l’Università di Palermo con 110 e lode. Inizia il biennio specialistico di pianoforte presso il Conservatorio Scontrino di Trapani nella classe del M° Franco Foderà e si diploma nel 2018 con 110, lode e menzione speciale. Nel 2006, 2007 e 2009 ha partecipato al concorso pianistico internazionale “W.A. Mozart”, in cui ha ottenuto il primo premio nelle suddette edizioni. Nel 2013 ha partecipato alla XXII edizione del Concorso Riviera della Versilia e al XIII Concorso Nazionale “Alfio Pulvirenti” dove ha ottenuto il primo premio e il premio speciale “Alfio Pulvirenti”. Nel 2016 vince la prima edizione del Premio Bianca Gandolfo ed esegue il Concerto per mano sinistra di Ravel con l’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Anna Maria Seidita diplomatasi in viola presso il Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Palermo sotto la guida di M. Costa, si è perfezionata con M. Doro, L. Sanzò e M. Amadasi. Ha seguito corsi e masterclasses tenuti da Paolo Messa (Campus Internazionale di Musica di Gallodoro), Simonide Braconi (Scuola di Musica di Milano), Alfredo Zamarra e Bruno Giuranna (Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma). Ha collaborato in qualità di prima viola e viola di fila con l’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese, l’Orchestra Sinfonica del Mediterraneo, la Mediterranea Chamber Orchestra, l’Orchestra Giovanile Siciliana, l’Ensemble E. Sollima, la Polifonica Santa Cecilia, l’Ente Concerti Marialisa De Carolis. Conseguito con il massimo dei voti, il diploma in violino, al Conservatorio di Trapani con D. Cammarano, svolge attività cameristica: il duo con pianoforte vincendo un terzo premio (Concorso Nazionale Capizzi-Maiorana), un primo premio (Concorso Nazionale “Premio Placido Mandanici”) ed un primo premio assoluto (Concorso Nazionale “Benedetto Albanese”) nonchè il piano quartet secondo posto al Concorso Nazionale “Benedetto Albanese”. Ricopre il ruolo di Spalla dei secondi violini presso la “Zefiro Chamber Orchestra” di Camerota.

Vincenzo Bono nasce a Palermo il 16 giugno del 1990. Figlio darte, Intraprende lo studio della Viola con il maestro Santo Bono, conseguendo il diploma in Viola (10 e lode) presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani nel 2017. Il suo percorso artistico lo vede impegnato in svariate formazioni dal quartetto all’orchestra, spaziando dal repertorio barocco a quello contemporaneo. In quartetto ha occasione di esibirsi in importanti teatri europei (Gran teatro de Elche e Ahmet Adnan Saygun Arts Center Izmir) per il progetto Mediterranean peace Simphony ideato dal Rotary Club International. Nel 2017 approfondisce lo studio del repertorio contemporaneo entrando a far parte dell’Ostrava New Orchestra, all di *Ostrava Days 2017*, festival di nuove musiche, eseguendo brani di Sciarrino, Cage, Xenakis, Lang presso il teatro A. Dvorak di Ostrava (Rep. Ceca). Nel 2018 intraprende gli studi di viola barocca e filologia musicale con il maestro Stefano Marcocchi (Europa Galante, Talent Lirique) presso il Conservatorio E. F. Dall’Abaco di Verona. Entra a far parte dell’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori inaugurando Palermo capitale della cultura presso il Teatro Massimo di Palermo, eseguendo musiche di Handel e Charpentier. Lo scorso Settembre, con la stessa orchestra, ha preso parte ad una Tournée (St. Veit an der Glan, Trieste, Padova) che lo ha visto collaborare con i solisti Enrico e Marcello Gatti, Marie Rouquié e Gaetano Nasillo per il progetto Tartini 2020.

