“È sempre bello in tour” di Coez sarà domani al PalaCatania

“È sempre bello in tour” di Coez sarà domani (7 dicembre) al PalaCatania di Catania per l’unica data isolana, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management.

Una nuova avventura live che arriva dopo un tour completamente esaurito nel 2018 con oltre 180 mila presenze, con cui Coez è entrato a pieno titolo nella top chart degli artisti con maggior successo live in Italia.”È sempre bello in tour” segue il successo del nuovo disco “È sempre bello”, uscito il 29 marzo per Carosello Records, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana che comprende cd, download e streaming, insieme al singolo omonimo che l’ha anticipato, già certificato Platino, rientrato al primo posto della classifica singoli, stabile da due mesi e mezzo in Top 10 delle classifiche con oltre 30 milioni di streaming ed è tra i brani più shazammati degli ultimi mesi.”È sempre bello” è il quinto disco solista di Coez ed è composto da 10 tracce potenti che segnano la crescita di uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano, entrato a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia, che con i suoi claim e la sua scrittura ha dato il via in Italia a un genere crossover tra rap e pop, con cui ha dominato le classifiche, collezionando 20 dischi di platino e diventando portavoce della sua generazione e simbolo del nuovo cantautorato italiano.Durante il live di Catania, così come nei precedenti show, Coez porterà sicuramente in scena molti brani contenuti in “È sempre bello”, tra cui i singoli “La tua canzone”, “Domenica” e la title track, oltre ad altre tracce come “Ninna nanna”, “Catene”, “Fuori di me”. Ampio spazio anche per i precedenti grandi successi della sua carriera, canzoni che vi faranno cantare a squarciagola come “La musica non c’è”, “Le luci della città”, “Faccio un casino”, “Ali sporche”, “Lontana da me”, “Jet” e tantissime altre. Ultimi biglietti in vendita al botteghino del PalaCatania che sarà aperto dal primo pomeriggio. Inizio show ore 21.

Com. Stam.