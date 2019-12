Orchestra Sinfonica Siciliana, Concerto Beethoven, Say e Bartók. In programma prima esecuzione nazionale

Al Politeama Garibaldi “Never give up”, con Camille Thomas al violoncello e l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Giuseppe Cataldo.

Per la prima volta in Italia l’opera di Fazil Say, un invito alla pace e alla libertàL’appuntamento inserito nella stagione 2019/2020 dell’Orchestra Sinfonica SicilianaIn programma anche musiche di Beethoven e Bartók Beethoven, Say & Bartók

Palermo | Politeama Garibaldi | 6 dicembre ore 21 | 7 dicembre ore 17.30 Un ritorno ben definito e originale per il direttore d’orchestra palermitano Giuseppe Cataldo, impegnato con musiche di Beethoven, Say, Bartók, sul palco del Teatro Politeama Garibaldi per la stagione 2019/2020 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Venerdì 6 dicembre alle ore 21 e sabato 7 alle 17.30, l’appuntamento è con “Beethoven, Say & Bartók”.

Il programma prevede musiche di Ludwig van Beethoven, (La consacrazione della casa/ Die Weihe des Hauses, ouverture op. 124 WoO 98), di Fazil Say (Never give up, concerto per violoncello e orchestra), di Béla Bartók (Concerto per orchestra Sz 116).

Un evento musicale di particolare spessore, perché per la prima volta in Italia verrà eseguito il brano “Never give up” del pianista e compositore turco Fazil Say.

La composizione accende i riflettori su temi di attualità: i pericoli della guerra, il terrorismo, la mancanza di comunicazione tra le persone.

Il contemporaneo “Never give up”, tuttavia, è un invito a non rinunciare alla pace, alla bellezza, alla libertà. È l’esortazione a “non mollare mai”.

«Sentirsi irradiato da una carica di energia positiva non è cosa che capiti sempre ad un concerto. È accaduto la sera del 3 aprile 2018 a Parigi appena fuori dal Théâtre des Champs-Elysées, dopo aver ascoltato in prima assoluta il concerto per violoncello e orchestra di Fazil Say, interpretato da una straordinaria Camille Thomas. Fra i vari pensieri avuti ne ricordo uno in particolare: Never give up, un concerto che mi sarebbe piaciuto dirigere, una composizione dal titolo esplicito, militante. Allo stesso tempo un’invocazione di pace in un’epoca di terrorismo e guerre. E così, quando il Maestro Panni mi ha invitato a dirigere, è stato naturale proporlo per la Sinfonica Siciliana e il suo pubblico in questa prima esecuzione italiana». (Giuseppe Cataldo)

Per il concerto Beethoven, Say & Bartók diretto da Giuseppe Cataldo, sarà solista sul palco del Teatro Politeama la straordinaria e carismatica Camille Thomas, nuova stella del violoncello. Nominata nei Grammy dal francese “Les Victoires de la Musique” come new entry del 2014, Camille Thomas è stata scelta da Musiq’3 – RTBF, per rappresentare il Belgio all’European Broadcasting Union Competition, dove le è stato assegnato il primo premio ed è stata segnalata come “New Talent of the Year 2014”. Nel 2017 le è stato assegnato un “ECHO Klassik Preis” ed è la prima violoncellista, negli ultimi 40 anni, ad avere firmato un contratto di esclusiva con la prestigiosa etichetta discografica tedesca “Deutsche Grammophon International”.

Giuseppe Cataldo ha diretto in Italia e all’Estero importanti orchestre, sia per il repertorio lirico che per quello sinfonico. Torna al Politeama dopo gli anni che lo hanno visto direttore artistico della storica Orchestra siciliana dal 1998 al 2001 e ancora dal 2008 al 2009. Una direzione artistica le cui Stagioni, pur in continuità con il passato, fra tradizione e proposte nuove (Turangalîla-Symphoniedi Messiaen in “prima” a Palermo), si sono contraddistinte per un cospicuo ampliamento del pubblico e una decisa progettualità verso i giovani delle scuole (Haensel e Gretel, La volpe astuta), come riportano gli annali della storia dell’Orchestra.

Beethoven, Say & Bartók

Palermo | Politeama Garibaldi | 6 dicembre ore 21 | 7 dicembre ore 17.30

I biglietti hanno un costo che va da 12 a 25 euro. Possono essere acquistati alla biglietteria del Teatro Politeama, aperta da lunedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 16.30, la domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.30. Nelle giornate di spettacolo, è aperta, inoltre, un’ora e mezza prima dell’inizio dell’evento.

Il biglietto può anche essere preso online su www.vivaticket.it

Maggiori info al seguente link

https://orchestrasinfonicasiciliana.it/it/attivita/stagione

