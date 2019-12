L’Università degli Studi di Palermo e La Fondazione the Brass Group insieme per i giovani Con l’esibizione “The Pop Side of Jazz” della Brass Youth Jazz Orchestra diretta da Domenico Riina viene siglata la collaborazione per attuare attività culturali rivolte ai giovani in città mercoledì 4 dicembre ore 18.00 – Aula Magna Dipartimento di Ingegneria UniPa

L‘Università degli Studi di Palermo e La Fondazione the Brass Group insieme per i giovani. E’ questo il “filo rosso” che vede protagonista l’esibizione “The Pop Side of Jazz” della Brass Youth Jazz Orchestra diretta da Domenico Riina. E sarà proprio il Dipartimento di Ingegneria di UniPa nell’Aula Magna dell’Edificio 7 di viale delle Scienze, ad ospitare il concerto dell’Orchestra Giovanile del Brass, mercoledì 4 dicembre alle ore 18.00, con la partecipazione di Alessandra Salerno, ad ingresso gratuito.

L’evento è promosso dalla Fondazione the Brass Group in accordo con l’Università di Palermo al fine di sostenere il dialogo tra le culture e contrastare, al contempo, la violenza di genere.

Sarà un omaggio alle grandi donne della musica che hanno varcato i confini tra jazz e pop e l’Orchestra giovanile del Brass ne realizzerà un tributo rivolto ai coetanei della università cittadina. Ricordiamo che il Brass ha iniziato la sua attività rappresentando, all’inizio, le istanze generazionali di una popolazione giovane, musicisti e non. Il suo successo, nel 1974, è dipeso proprio dalla diffusione di un linguaggio musicale presso una fascia d’età dai 20 ai 30 anni. L’idea di questo concerto parte da quella originale motivazione, suggerendo alla stessa fascia d’età, dilatata fino a quella di chi negli anni settanta era ancora un ragazzino, una disposizione ad ascoltare e scoprire quel codice nel suo farsi espressione.

Il concerto della Brass Youth Jazz Orchestra vuole anche essere un invito a partecipare alle prove d’orchestra, cioè il dietro le quinte, dei concerti d’orchestra, incontrando giovani orchestrali ed artisti internazionali.

“Questa iniziativa, che ci vede protagonisti con la Fondazione The Brass Group con cui siamo contenti di proseguire la collaborazione già iniziata in occasione dell’ultimo Graduation Day, conferma sempre più quanto Palermo sia una Città Universitaria – commenta il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari – Il nostro Ateneo dialoga infatti con le altre realtà cittadine per aprire le sue porte a tutta la comunità ospitando nelle sue sedi queste esibizioni che contribuiscono non solo alla diffusione della cultura musicale, ma anche al sostegno dei principi del dialogo e dell’accoglienza”.

Sull’iniziativa interviene il responsabile del Centro Studi del Brass, Domenico Cogliandro “Con questa iniziativa, intendiamo coinvolgere gli stessi giovani in altre attività culturali, professionali e di studio, avendo, nel contempo, come elemento cardine il Centro Studi “Brass Group Jazz Museum” che esprime oggi due luoghi – una biblioteca riconosciuta da OPAC e un archivio fotografico riconosciuto da ICCD – attraverso i quali si possono esprimere studenti, laureandi, dottorandi e tirocinanti”.

Dopo il brillante e applaudito esordio degli scorsi mesi segnato dall omaggio all’epopea della Swing Era e dei classici immortali che ne hanno costituito l’esaltante colonna sonora, la Brass Youth Jazz Orchestra torna ad esibirsi in un luogo realmente significativo della nostra città.

Per una big band di così recente formazione e costituita da musicisti assai giovani (l’età è compresa tra i 13 ed i 27 anni) il programma da affrontare è tanto stimolante quanto impegnativo ma i coaches che hanno preparato le varie sezioni orchestrali (Ninni Pedone, Vito Giordano, Salvo Pizzo e Faro Riina) hanno saputo rodare adeguatamente la compagine nel corso delle lunghe ed estenuanti prove effettuate. La Brass Youth Jazz Orchestra è uno dei progetti più ambiziosi ma anche più qualificanti tra quelli che la fondazione The Brass Group ha perseguito nell’arco di una storia che ormai tende al mezzo secolo. Dell’ampia formazione (circa quaranta elementi) fanno parte i migliori talenti musicali provenienti da ogni angolo della Sicilia e scelti attraverso un bando pubblico e meticolose selezioni.

Info: http://www.unipa.it/Concerto-gratuito-The-Pop-Side-of-Jazz/

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it

