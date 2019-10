Teatro Al Massimo Palermo: Miracle Queen tribute band + Settima Polifonia coro e archi Serata omaggio alla band di Freddie Mercury

Cantava Freddie Mercury: «Find me somebody to love». La sapeva lunga, quello che è forse stato il più grande cantante della seconda metà del Ventesimo secolo, nel chiedere qualcuno da amare, in un mondo che di amore ha un grande bisogno.

Dopo il successo del film “Bohemian Rhapsody”, c’è voglia di Queen il 16 novembre alle 21,30 al teatro Al Massimo in piazza Verdi, dove saranno in scena i Miracle Queen tribute band, con la Settima Polifonia coro e archi, diretta dal Maestro Manrico Signorini, cantante lirico di livello internazionale che ha calcato i palcoscenici più prestigiosi al Mondo.

In scaletta: Let me Live, Time, who want to live forever, Bohemian Rhapsody, The show must Go on (con la collaborazione della settima corale + archi), Barcelona (con la collaborazione della soprano Anita Venturi).

I biglietti costano da 25 a 28 euro e si possono comprare sui siti del circuito tickettando e ticketone o al botteghino del teatro in piazza Verdi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,30.

L’evento è organizzato da In the spot light di Gaetano Vicari.

