“Angela Bianco ed i Castrum in Quartet” a Fitili di Parghelia per la “Festa in paese”

Soveria Mannelli (CZ) / Parghelia (VV) – Sarà “Angela Bianco ed i Castrum in quartet”, la formazione di musica etno-popolare di Soveria Mannelli, che farà divertire ed emozionare i cittadini e gli ospiti che il prossimo 30 settembre giungeranno nella bellissima frazione Fitili di Parghelia, rinomata località turistica della Costa degli Dei.

In occasione della tradizionale festa di San Girolamo la locale Parrocchia, guidata dal Sacerdote don Giuseppe Florio, insieme all’Amministrazione Comunale di Parghelia, amministrata dal Sindaco Antonio Landro col supporto organizzativo dall’Assessore allo sport, turismo e spettacolo, Tommaso Belvedere, ha organizzato una due giorni di giochi, spettacoli ed eventi musicali.

Come sempre prezioso l’apporto della locale Pro Loco, affiliata UNPLI, del Presidente Cristina Anello, da sempre impegnata nella promozione territoriale.

Fitili è una piccola frazione di Parghelia di appena 200 anime che per l’occasione si ripopola.

Gli eventi si terranno in Piazza San Gerardo, nei pressi della chiesa della frazione Fitili ed avranno inizio domenica 29 alle 14 con giochi popolari antichi, spettacolo con “I Giganti” ed un concorso a premi per i dolci più buoni. Durante la serata, dalle ore 20.30, si potrà assistere ad uno spettacolo di karaoke e danza.

Lunedì 30 alle ore 11.00 verrà celebrata da don Giuseppe Florio la Santa Messa officiata. Alle 18,00, dopo la Messa serale partirà la Processione per le vie di Fitili, alla presenza delle Autorità Civili e Religiose di Parghelia. La serata si concluderà in Piazza San Gerardo con il concerto della formazione di musica etno-popolare “Angela Bianco ed i Castrum in quartet”. Durante lo spettacolo si potranno degustare prodotti tipici locali e la salsicciata.

Gli eventi di lunedì 30 serata sono stati seguiti dall’Associazione Telematica Liberi.TV. Tutto il materiale realizzato sarà fruibile sia sul sito internet che sul canale Youtube di www.liberi.tv, nonché sui social di “Angela Bianco ed i Castrum in quartet”.

“Angela Bianco ed i Castrum in Quartet”, proporranno uno spettacolo all’insegna del divertimento e della buona musica tradizionale calabrese. La band costituita da Angela Bianco, voce e danzatrice, e dai Castrum in Quartet composti da Fabio Malomo, Carmine Mazzotta, Gabriele Perrelli e Giuseppe Mazzotta, si pone l’obiettivo di valorizzare le nostre tradizioni attraverso lo studio e la divulgazione della musica popolare calabrese e del sud Italia. A poco più di un mese dal lancio del nuovo progetto sono già tantissimi i contatti per questa nuova formazione. Nuova ma con tanta esperienza ed un curriculum artistico di tutto rispetto che ha visto i componenti protagonisti in tutta la regione ed anche all’estero. Una band studiata per piccole location, una soluzione richiestissima in questi periodi.

Partendo da Soveria Mannelli, dal centro della Calabria, “Angela Bianco ed i Castrum in quartet” stanno conquistando il pubblico di tutta la Regione e non solo, oltre che per uno spettacolo coinvolgente, anche grazie ad un mix di innovazione e tradizione, le chiavi vincenti per questi ragazzi, che alla loro passione per le tradizioni popolari, affiancano una macchina mediatica unica nel suo genere, curata da Antonio Abbruzzese, e che da popolarità e promozione ad ogni evento e località anche fuori dall’Italia, attraverso l’invio di comunicati stampa ad una mailing di oltre 1600 indirizzi di media calabresi e calabresi nel mondo, ed all’aiuto dell’Associazione telematica “Liberi.tv” che, al fine di promuovere le bellezze, le tradizioni e la buona musica calabrese, segue gli eventi della band in giro per la Calabria, effettuando le riprese delle manifestazioni e dei concerti, nonché le interviste degli organizzatori ed alle autorità locali.

