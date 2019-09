Un viaggio musicale tra Italia ed estero ORAtour dei Jalisse

Palermo – Sabato 21 Settembre alle ore 22,00, a Scillato (PA) in Piazza Aldo Moro, si esibiranno i Jalisse nel loro ORAtour 2019, in occasione dei festeggiamenti del San Pio day, organizzati dal Comitato San Pio.

Da poco tornati da Mosca, invitati dell’ENIT, Ente Nazionale per il Turismo, con il Patrocinio dell’Ambasciata Italiana in Russia e il supporto del Dipartimento delle relazioni internazionali del Governo di Mosca, i Jalisse riprendono il Tour nelle piazze italiane che sta ottenendo grandi consensi.

Tra le canzoni in scaletta, oltre ai loro brani, come Tra Rose e Cielo, Liberami, Dove sei e l’immancabile cavallo di battaglia, Fiumi di parole, nota al pubblico anche grazie all’Eurovision Song Contest, il duo presenta brani tratti dalla loro esperienza televisiva su Rai1 a Ora o mai più, con Michele Zarrillo e quindi La notte dei pensieri e L’elefante e la farfalla, e brani presentati a Tale e Quale Show da Alessandra Drusian come Heart of glass di Blondie, un omaggio ad Anna Oxa, Ti sento e ancora Cavallo Bianco, il singolo cover portato al successo dai Matia Bazar nel 1976 e molti altri brani della storia della musica italiana (e non solo).

I Jalisse, grazie al successo riscoperto con le due trasmissioni televisive su Rai 1 nell’anno 2018, incontrano in ogni tappa un grande calore di pubblico, sostenuto in modo spontaneo e in crescita dalle loro #jalissetribu, dislocate in tutta Italia.

La stagione autunnale ha in serbo grandi progetti, sia musicali sia televisivi, che verranno comunicati appena possibile.

