Iniziato Parco Jazz 2019, questa sera Giuseppe Milici in concerto

Parco Jazz Festival “torna a casa”. Dopo il necessario trasloco al ‘PalaCanino’ di Altofonte, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la provincia palermitana, da stasera la rassegna Jazz altofontina allieterà appassionati e curiosi nell’ormai consueto scenario dell’Obelisco a Garibaldi, presso il “Parco Music Village” di Corso Piano Renda, 101 ad Altofonte (Pa).

Ieri l’apertura al pubblico, con i concerti del “Think ad One 5et” e del “Claudio Giambruno 4et” insieme al trombettista Giacomo Tantillo. Stasera (ore 21:30) spazio ad uno dei più grandi Armonicisti al mondo: Giuseppe Milici, che negli oltre trent’anni di carriera ha affrontato linguaggi musicali diversi, collaborando a livello internazionale con decine di artisti, da Laura Fygi a Toots Thielemans, da Gino Paoli a Gigi D’Alessio e i Dirotta su Cuba, oppure esprimendosi da solista in alcune tra le maggiori trasmissioni televisive italiane, come il Festival di Sanremo e Fantastico, o come autore ed esecutore di colonne sonore cinematografiche. In questo concerto, Milici, condividerà il palco con lo straordinario pianista Valerio Rizzo. Insieme condurranno il pubblico presente in un viaggio attraverso i brani che di più hanno influenzato il gusto di Milici. Brani quali “Cinema Paradiso” di Morricone, storica colonna sonora del film omonimo, Isn’t She Lovely di Steve Wonder, The Shadow Of Your Smile di Johnny Mandell, Bluesette di Toots Thielemans, verranno riproposti con arrangiamenti originali. « “Carte blanche” perché in effetti tratterò il repertorio che più amo – spiega Giuseppe Milici – dagli esordi per tutto il mio percorso compiuto finora, tra brani celebri in cui l’armonica riveste un ruolo fondamentale e composizioni originali».

Domani, invece, sarà l’esibizione del “Vincenzo Palermo 4et” a chiudere la quarta edizione di Parco Jazz Festival 2019, a partire dalle ore 21:30.

