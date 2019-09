A Catania (Villa Bellini) arriva uno dei tour più attesi dell’estate: il 7 settembre J-AX + Articolo 31

È uno dei concerti più attesi dell’estate siciliana e l’attesa sta per finire. Il 7 settembre Villa Bellini di Catania ospiterà il live di J-AX + Articolo 31. Il duo storico, dopo aver registrato sold out in tutta Italia è pronto ad esibirsi in Sicilia in un’unica data del tour estivo.

Le due metà degli Articolo 31 si uniranno per questo nuovo show, in una dimensione live completamente unica, tornando ad emozionare con vecchi e nuovi successi. Gli Articolo 31 sono parte integrante della storia della musica italiana, insieme hanno realizzato brani per un’intera generazione, ascoltati e ricordati ancora oggi. J-Ax + Articolo 31 è uno show che porterà gli spettatori in un viaggio esplosivo tra passato e presente.Biglietti ancora disponibili online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone e SiciliaTicket. Posto unico in piedi € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita.Il 7 settembre a Villa Bellini di Catania ci sarà anche Jefeo. Per il rapper milanese che con la sua musica e il suo carisma si è contraddistinto durante l’ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, è un’estate inarrestabile. Jefeo, giovane promessa dell’hip hop italiano, sarà sul palco prima di J-AX e Articolo 31. Sarà questa l’occasione di condividere a cuore aperto con i propri fan le emozioni da cui la sua musica trae ispirazione e portare sul palco i singoli che compongono “Teenager”, raccolta in 8 brani che include i successi Relax, Bimbo, Silenzio e Tutto Vero, con cui il rapper si fa portavoce del turbinio di emozioni in cui la sua generazione vive. Jefeo, al secolo Fabio Migliano, è un trapper classe 2000 cresciuto nella periferia milanese. Carismatico e sorridente, si diverte a raccontare di aver scelto il proprio nome d’arte dopo averlo sognato. Pubblica i singoli Buon Caffé e Felici nel 2015, ma la prima vera svolta nella sua giovanissima carriera avviene nel 2018, quando entra a far parte della scuola di Amici Di Maria De Filippi. Nel talent show coglie la preziosa opportunità di esprimere il suo talento e di farsi conoscere con il singolo Oggi No, che ottiene gli apprezzamenti della commissione e l’attenzione del pubblico da casa. Il percorso, spesso in salita all’interno della scuola, gli permette di mostrare la sua voglia di combattere e di non arrendersi mai, portandolo a conquistare l’ambita maglia verde con cui accede alla fase serale del programma. Il suo stile musicale, reso riconoscibile dall’innata capacità dell’artista di dosare sapientemente rap e pop, è personale, introspettivo e trae ispirazione dalla rabbia e dalla voglia di riscatto tipica di un ragazzo cresciuto in periferia, la cui visione del mondo non sempre è positiva. Sul palco con J-Ax e gli Articolo 31 ci sarà anche Raptuz, pioniere dei graffiti in Italia che, co-fondatore della Spaghetti Funk, ha portato insieme al collettivo il live painting per la prima volta nel nostro Paese alla fine degli anni ’90. Raptuz porterà nuovamente sul palco il live painting, contribuendo alla celebrazione dei 25 anni di carriera di J-AX e alla costruzione di questo spettacolo che porterà gli spettatori in un viaggio esplosivo tra passato e presente.

Com. Stam.Ric. Pubbl.