Pink Floyd Laser Show Gli Inside out e il percussionista Gary Wallis in un concerto omaggio alla band di Roger Waters a Castellammare del Golfo

Sentire cantare i Pink Floyd, dal musicista che per anni li ha accompagnati nei tour in giro per il mondo, ottenendo grandissimi successi, applausi e riconoscimenti, dando lustro all’immenso ruolo che la band inglese ha significato e continua a significare per la vita di milioni di persone di più generazioni.

L’originale storia della musica – fatta di corpo, ugola, movimenti e suoni – sarà protagonista in occasione del “Pink floyd laser show”, oggi, 24 agosto alle 21,30 in piazzale Stenditoio a Castellammare del Golfo.

In scena il percussionista Gary Wallis, accompagnato per l’occasione dagli Inside Out, ovvero la tribute band Pink Floyd di Palermo, attiva ormai da più di cinque anni.

Gary Wallis ha suonato per i Pink Floyd durante il Delicate Sound of Thunder Tour del 1988 e il Pulse Tour del 1994, risultando uno dei migliori batteristi e percussionisti adatti a fare da spalla al batterista del gruppo Nick Mason. Mentre per il tour del 1988, conclusosi con il concerto di Venezia del luglio 1989, Wallis usava delle percussioni disposte anche in alto e si faceva notare per come saltava da una parte all’altra per suonare, per il tour successivo all’uscita dell’album “The Division Bell”, oltre alle percussioni, Gary ha suonato anche una batteria identica a quella di Nick Mason.

In scaletta brani come “Shine On you Crazy Diamond”, “One Of These Days”, “High Hopes”, “Hey You”. Non mancherà lo schermo circolare, su cui verranno proiettati i filmati originali dei Pink Floyd, e gli incredibili effetti laser marchio di fabbrica di uno spettacolo “pinkfloydiano”, per un live maestosamente affascinante.

I biglietti costano 15 euro e si possono comprare o su www.ticketone.it o nei punti vendita tickettando.

Com. Stam.