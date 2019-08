Civita concerto di Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello

Sabato, 24 agosto, concerto di Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello a Civita Riprendono gli eventi estivi nel borgo italo – albanese. Il sindaco Tocci: Un evento straordinario grazie al patrocinio della Regione Calabria che, ancora una volta, ringrazio pubblicamente”

Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello in concerto a Civita. L’appuntamento per lo straordinario evento musicale è per sabato prossimo, 24 agosto, alle ore 21,30, nel borgo italo albanese di Civita. Un concerto, quello del duo “Ricciarelli & Zingariello”, che si inserisce nell’ambito del ricco e variegato cartellone di eventi estivi predisposto dall’amministrazione comunale civitese, guidata dal sindaco Alessandro Tocci. Con il concerto di sabato sera, patrocinato dalla Regione Calabria, riprenderanno quindi gli spettacoli e gli eventi di “Civita …. estate 2019”, interrotti dal 19 al 23 agosto per la ricorrenza dell’anniversario della tragedia del Raganello dove persero la vita 10 persone. “Dopo una settimana di “silenzio”, che si è voluto tributare al rispetto, al ricordo del vittime del Raganello e al dolore dei loro congiunti, sabato sera ritornano gli eventi dell’estate civitese”, ha dichiarato il primo cittadino, Alessandro Tocci. “Sarà un ritorno con il botto. In piazza Municipio avremo il concerto di “Katia Ricciarelli & Francesco Zingariello”. Un evento musicale ottenuto grazie alla regione Calabria e al suo presidente, Mario Oliverio, che ancora una volta ringrazio pubblicamente per la sua vicinanza, la sua solidarietà e, soprattutto, per il suo interesse, da sempre, verso la comunità di Civita”. Il concerto di sabato sera sarà sicuramente uno degli eventi clou dell’estate nel circondario del Pollino. Katia Ricciarelli, soprano tra i più famosi e amati del mondo, con la sua voce, infatti, ha conquistato alcune delle più prestigiose scene internazionali: la Grand Opera di Parigi, Covent Garden, La Scala di Milano e la Metropolitan Opera. Il tenore Francesco Zingariello ha cantato in decine di opere nei più importanti teatri italiani e in diverse tournee all’estero, condividendo spesso il palco con la stessa Ricciarelli, con Leo Nucci, Renato Bruson, Cecilia Gasdia, Ruggiero Raimondi e sotto la direzione dei maestri più importanti. Il duo Ricciarelli & Zingariello è un sodalizio che dura da più di vent’anni e le esibizioni sono state molteplici. Durante l’esibizione civitese, Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello sicuramente delizieranno il numeroso pubblico, che sabato sera gremirà piazza municipio, con i brani del loro ricco repertorio di musica italiana e internazionale, che va da “Marechiare” a “Non ti scordar di me”, da “Parlami d’amore” a “A vucchella”, da “Granada” a “Besame mucho”, da “Historia de un amor” a “La vie en rose”, da “Caruso” a “Funiculì Funiculà”. Certamente il duo “Ricciarelli & Zingariello, come è suo solito, sabato sera non si sottrarrà a soddisfare qualche richiesta proveniente dal pubblico.

