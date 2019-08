Al via la XII edizione della rassegna musicale promossa dal Giardino Ravesi con direttore artistico Syria Dal 7 al 19 agosto a Salina tornano i “Concerti al Tramonto” Gigi D’Alessio, Lo Stato Sociale (Lodo & Carota in acustico), Ron, Paolo Rossi ed Edoardo Vianello

MESSINA – Gigi D’Alessio, Lo Stato Sociale (Lodo & Carota in acustico), Ron, Paolo Rossi ed Edoardo Vianellosaranno i protagonisti della XII edizione dei “Concerti al Tramonto” in programma dal 7 al 19 agosto nel Giardino Ravesi dell’Hotel Ravesi di Malfa nell’isola di Salina. Anche quest’anno la direzione artistica è stata affidata a Syria, che, con cura e attenzione, ha selezionato un cast importante, all’insegna della varietà di proposte e di generi. «L’idea di potermi occupare della direzione artistica di una rassegna come questa mi ha sempre affascinato – racconta Syria – Quella di stare dall’altra parte, per me, è una grande scuola. Avere la possibilità di potermi dedicare agli artisti e alla loro creatività rappresenta nuova linfa vitale. Quest’anno più che mai ho pensato a un cast che potesse abbracciare sonorità e forme di spettacolo molto diverse tra loro e che, al contempo, potesse raccontare le emozioni più distanti e affini attraverso le voci dei protagonisti: dall’allegria di Edoardo Vianello al romanticismo di Gigi D’Alessio e Ron, dall’irriverenza di Paolo Rossi all’ironia de Lo Stato Sociale».

Il programma si conferma ricco di appuntamenti live con i grandi nomi italiani della musica e dello spettacolo che, come consuetudine, hanno totale libertà nella scelta del repertorio e nella modalità, trovandosi in uno spazio dedicato all’arte in cui muoversi in modo informale, dal quale scaturiscono particolari alchimie.

“Un ulteriore salto di qualità – sottolinea Giuseppe Siracusano, in rappresentanza della famiglia Siracusano – Ravesi, imprenditori e promotori dell’evento – ormai ci collochiamo nel gotha della musica italiana. Siamo davvero felici di realizzare insieme con Syria una manifestazione di respiro nazionale, prestigiosa quanto impegnativa; per noi rappresenta un omaggio a Salina, crediamo fortemente nella valorizzazione turistica e culturale delle isole Eolie e lavoriamo quotidianamente in tale direzione”.

Ad aprire la Rassegna, mercoledì 7 agosto, sarà l’energia di Edoardo Vianello che, con le sue intramontabili hit, farà ballare fino a tarda sera.

Sabato 10 agosto, reduce dalla vittoria di The Voice of Italy in qualità di coach, sarà Gigi D’Alessio con la sua musica e le sue parole a creare un’atmosfera emozionante nella notte magica di San Lorenzo.

Martedì13 agosto si preannuncia un concerto che si trasformerà sicuramente in una vera e propria festa. Protagonista la band deLo Stato sociale più precisamente Lodo Guenzi & Carota in acustico.

Il camaleontico Paolo Rossi, porterà la sua ironia e ficcante comicità in uno spettacolo davvero imprevedibile in programma per venerdì 16 agosto. Sulle orme di Dario Fo, Giorgio Gaber, Carlo Cecchi e Enzo Jannacci è ormai uno dei grandi maestri.

A chiudere Concerti al tramonto, lunedì 19 agosto sarà Ron, uno dei cantautori più eclettici e stimati del Paese, che per l’occasione ripercorrerà i 50 anni di carriera costellata di grandi successi e con oltre 30 album all’attivo.

Intanto sabato scorso si è tenuta una preview dei Concerti, un b2b assolutamente speciale: in consolle Pierpa e Syria, marito e moglie uniti anche dalla grande passione per la musica. Pierpa (Pierpaolo Peroni) è stato dj negli anni ottanta al Piper di Roma per poi proseguire un percorso artistico trentennale al fianco dei maggiori esponenti della musica italiana; Syria non ha mai nascosto la sua grande attrazione per il djing, basti pensare al suo progetto parallelo Ayris, che nel 2009 diede vita ad un album electro-pop e diversi dj set. Dalla nu-disco alla tech-house, senza escludere edit speciali, chicche oldskool e divagazioni sul tema, divertendosi e facendo divertire pubblico e pista.

Anno dopo anno il Giardino Ravesi ha ospitato personalità del calibro di Morgan, Arisa, Nada, Mario Venuti, Alessandro Mannarino, Paola Turci, Mauro Ermanno Giovanardi, Simone Cristicchi, Francesco Sarcina, Patrizia Laquidara, Pilar, Valerio Aprea, Paolo Vivaldi, Tosca, Andrea Rivera, solo per citarne alcuni. Gli spettacoli sono realizzati grazie alla collaborazione di Ferrari Trentodoc, Maniva, Libertylines, Miscela d’Oro, Francesco Maisano servizio taxi e Bisazza Gangi Viaggi e Turismo. Inizio concerti ore 20.00. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook dell’Hotel Ravesi, il sito www.hotelravesi.it o chiamare il numero 338 8939310.

