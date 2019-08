Emanuele Belloni live in Sicilia tutto sbagliato tour 2019. Mercoledì 7 agosto 2019 – ore 20,30 Piedimonte Etneo – Piazza Madre Chiesa . Venerdì 9 agosto 2019 – ore 21,30 Castiglione di Sicilia (CT) – Piazza Madonna della Catena

Arriva in Sicilia il tour di presentazione del disco di Emanuele Belloni, ‘Tutto sbagliato’, uscito lo scorso novembre per Squilibri editore. 2 appuntamenti – a Piedimonte Etneo e a Castiglione di Sicilia – per ascoltare i brani di questo lavoro che rivolge un’attenzione particolare al mondo della detenzione e delle storie che in questo microcosmo si raccontano. Un viaggio in musica e un viaggio che la musica ha guidato dentro il carcere romano di Rebibbia e che ha visto la collaborazione di un gruppo di detenuti nella scrittura di uno dei brani del disco, “Solo cose più buone”.

E’ proprio questa l’anima del lavoro: pensare al carcere come quell’ambiente dove il corridoio percorso dal portantino è un viaggio verso il percorso rieducativo che ciascun carcere deve garantire ai suoi detenuti. La detenzione non è la colpa, neppure la pena ma una fase di riflessione che ciascun carcerato affronta come un romantico eroe. La libertà è la presa di coscienza che passa attraverso ciascuno: per il detenuto è commisurata all’entità della colpa e per la società acquisisce il senso di responsabilità che la definisce società civile.

Tutto Sbagliato vede la produzione artistica dell’organettista e compositore Riccardo Tesi (Bella Ciao, Bandaitaliana) a cui è stato affidato il compito di un tessuto musicale in linea con il folk, con il racconto e con la necessità di un dialogo autentico, acustico e asciutto.

“Qui si parla di carcere” – racconta lo stesso Belloni – “di detenzioni e di pene. Ma si parla anche, e soprattutto, di musica e di canzoni che hanno come sfondo il carcere e le storie personali dei suoi abitanti temporanei.

E allora lasciatemi presentare questo microcosmo fatto di silenzi ipnotici (10 e 25), di partitelle tra detenuti, di gendarmi che si innamorano delle criminali più incallite e delle stesse criminali che, interrogate trovano (davanti a me) forse l’ultima voce amica prima di sentirsi chiudere le sbarre del blindo dietro le spalle.

E in questo microcosmo ho liberato la voce reclusa con la registrazione (Solo cose più buone) realizzata nel braccio G11 di Rebibbia insieme ad un gruppo di detenuti dell’associazione “Chi Come Noi” di cui sostengo l’attività. E poi c’è Nâzım Hikmet con il suo Il Più bello dei mari, l’ultimo slancio prima della fuga da Alcatraz, quella vera, quella dei fratelli Anglin nella loro storica fuga durante le ore del corso di canto.

E, come a riveder le stelle, la speranza che tutto sia dolce, come dolce è il tempo che un padre trascorre con sua figlia che nel mio caso si chiama Ginevra ed è la certezza che niente sia, poi, così tutto sbagliato”.

Sul palco, con Emanuele Belloni (chitarra e voce), Alessandro Papotto (clarinetto, sax e flauto) e Massimo Ventricini (percussioni).

*****

BIO

Emanuele Belloni inizia a suonare la chitarra classica all’età di 12 anni. La ripresa dello studio della chitarra è con il M° Persichetti e con il fortuito incontro con il chitarrista brasiliano Guinga. Proprio con Guinga, nel 2011 inizia una collaborazione maestro-allievo che lo stimola a scrivere buona parte dei pezzi del suo primo disco “E Sei Arrivata Tu” (OddTImes Records/Egea) con cui esordisce nel 2013 piazzandosi al secondo posto delle Targhe Tenco (sez. disco d’esordio). Al disco partecipano Alfredo Paixao (che cura la direzione Artistica), Enzo Pietropaoli, Franco Piana, Guinga tra gli altri con cui duetta in un brano e con cui scrive gli arrangiamenti di chitarra in diversi brani del disco. Dal 2013, dopo il concerto all’Auditorium Parco della Musica, inizia una serie di concerti in tutta Italia con musicisti come Michele Ascolese (con il progetto “Da Bahia a De André”), Alessandro Papotto e Lucrezio de Seta (con la residenza all’Alxander Platz di Roma in “Italia-Brasile”) e nel 2015 incontra Pippo Pollina che lo invita a duettare con lui sul palco di Salisburgo. Si aprono le porte dell’estero con concerti a Parigi, Berna, Karlsruhe, Coblenza, Monaco, Baden Baden, Lingen, Zurigo (2 Festival Della Canzone d’Autore Italiana). Dal 2016 inizia la produzione del suo secondo album “Tutto Sbagliato” con la produzione artistica di Riccardo Tesi. Un disco dagli Appennini a Rebibbia: il tema del carcere e della fuga e la collaborazione in carcere con alcuni detenuti del reparto G11 che partecipano alle registrazioni. Il disco è uscito il 23 novembre 2018 per Squilibri Editore.

Com. Stam.