Domani Irama a Taormina

IRAMA #GIOVANIPERSEMPRE TOUR 2019 Domani a Taormina unica data siciliana del “Giovani per sempre tour 2019” di Irama.

Irama: “Ricevere l’affetto dei fan live, è una sensazione unica. Mi sento un privilegiato a vivere queste emozioni”. Ultimi biglietti disponibili per l’unica data siciliana del “Giovani per sempre tour 2019″. Le prevendite per il live al Teatro Antico di domani (2 agosto) sono state prese d’assalto dai tanti fan dell’artista che hanno mostrato sin dai primi giorni il proprio attaccamento all’artista.”Ricevere l’affetto dei fan live – commenta Irama – è una sensazione unica. Mi sento un privilegiato a vivere queste emozioni. Salendo sul palco, davanti a tutto il pubblico che affolla la platea, si provano emozioni meravigliose”. Il live di domani è prodotto da Vivo Concerti ed organizzato da Giuseppe Rapisarda Management.Irama, amatissimo dal pubblico, continua a consolidare l’anno ricco di successi con la certificazione platino ottenuta per “La ragazza con il cuore di latta”, il brano con cui ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, che racconta una storia di violenza e di rinascita, un cuore spezzato dal dolore, una riflessione su quante situazioni tragiche si nascondano dentro ai confini sacri della famiglia. Il singolo sanremese fa parte dell’edizione speciale dell’album Giovani, intitolato Giovani per sempre e pubblicato l’8 febbraio, che ha raggiunto la posizione #1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk.L’importante risultato raggiunto dal brano si affianca al doppio platino del disco precedente Plume, al disco di platino di Giovani, al triplo platino del singolo Nera, al disco d’oro di Un giorno in più e alla certificazione platino di Bella e Rovinata. Il brano conta 18,84 milioni di stream su Spotify ed è accompagnato dal videoclip, ideato dai Boyz in the Hood, al secolo Lorenzo Galli e Felipe Coinceicao, in cui protagonista è l’amore nella sua completezza, un sentimento reale che va oltre tutte le difficoltà, con due ragazzi che vogliono viversi nonostante tutto ciò che gli sta intorno. Biglietti disponibili al botteghino (Palazzo dei Congressi) dalle ore 18:00. Inizio spettacolo ore 21:30. Ultimi biglietti disponibili.

