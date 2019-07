Al Teatro Vittorio Emanuele il concerto-evento delle “Glorius4”

Martedì 30 luglio la presentazione dell’album con artisti – ospiti tra cui il percussionista di Jovanotti “Ernesttìco”, i “Clap stomp swingin”, Esteban Alvarez, Tony Canto e Maria Fausta Rizzo

MESSINA – Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea: quattro donne, quattro musiciste, ma soprattutto quattro voci che anni fa hanno dato vita alla vocal band “Glorius4” dove il numero 4 sta per quartetto e l’inglesismo finale di “us” significa noi. Un “noi” che sta dalla parte della buona musica e delle originali perfomance, che propongono celebri brani capaci di spaziare dal soul al jazz, dal pop al rock, alla leggera attraverso una riscrittura musicale e arrangiamenti innovativi, anche al fianco di illustri colleghi. Appuntamento martedì 30 luglio al Teatro Vittorio Emanuele dove il gruppo darà vita ad un concerto – evento per presentare il nuovo album: il titolo è “Play”, auto-finanziato con la forza dell’entusiasmo e della passione che da sempre ha guidato l’ensamble femminile messinese, pronto per il grande salto sulla scena nazionale e internazionale anche grazie alla partecipazione e vittoria di diversi riconoscimenti, a cominciare dal primo Premio e Premio d’Onore al “Concours International Lèopold Bellan” a Parigi e finaliste all’ “International Music Competition” di Osaka.

Lo spettacolo “Play the Show” (inizio alle ore 21), presentato da Giuseppe Cardullo e svolto in co-produzione con l’Ente Teatro e con il prezioso supporto della scuola Progetto Suono di Messina, vedrà protagonisti importanti artisti – ospiti che hanno collaborato in alcuni pezzi del disco e si cimenteranno in duetti con le Glorius4. Tony Canto, chitarrista, compositore e cantautore (produttore artistico del cd); Ernesttìco, percussionista cubano della band di Jovanotti, nel 1995 viene chiamato in Italia da Pino Daniele per rea­lizzare un tour con lui, poi collabora con numeristi cantanti tra cui Raf, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gloria Estefan, Pat Metheny, Eric Marienthal, Horacio El Negro Hernandez, Irene Grandi, Fabio Concato, Anna Oxa, Carmen Consoli, Gianna Nannini, Tullio De Piscopo, Zucchero, Renato Zero, Ron, Ivano Fossati, solo per citarne alcuni; Esteban Alvarez, pianista classico e jazz, compositore e arrangiatore, artista della Steinway & Sons, a Austin Texas, ha lavorato come pianista per il Jazz Ensemble, esibendosi con artisti di fama mondiale come Maria Schneider, Don Faddis e Wycliff Gordon, con il Latin Jazz Ensemble e il Caribe Club nei tour in lungo e in largo del pianeta; Clap stomp swingin’, swing divertente, travolgente e per tutti è il loro “slogan”,formazione nata in un bar del centro di Osaka nel 2010, suono, ritmo e moda dei bei vecchi tempi, i loro spettacoli pieni di personalità, dai teatri ai caffè, ai festival all’aperto e per le strade; infine, Maria Fausta Rizzo, eclettica violinista, cantante, compositrice e direttrice d’orchestra messinese, musicista versatile, suona dalla musica classica al pop, al jazz, al blues. Le Glorius4 hanno fatto da coriste in un brano del suo disco, da qui la presenza della Rizzo nel concerto evento del 30, che per l’aspetto audio sarà curato da noto fonico Vincenzo Cavalli; art director Tonino Donato. Per info e biglietti: www.vivaticket.it/ita/event/glorius-4-play-the-show/134573.

