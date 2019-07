San Berillo District, Celeste in concerto due giorni di festa e musica live

La cantante siciliana torna nella sua terra per incontrare il pubblico sulle note del nuovo EP “Antropofagico I”

Catania – Se l’arte può riqualificare un quartiere, la musica di certo può sprigionare l’energia inespressa di un luogo e di chi lo abita. È con questo slancio che la cantante siciliana Celeste, nel pieno di un tour internazionale tra le principali capitali europee – Parigi, Amsterdam e Londra, dove ha aperto lo show di Milton Nascimento nel prestigioso palco del Barbican Hall – torna nella sua terra per una due giorni di musica, incontro e condivisione con il pubblico, in programma venerdì 12 e sabato 13 luglio a Catania, dalle 21.00 a San Berillo District (Piazza Goliarda Sapienza, ex Vicolo delle Belle).

Non un solito palcoscenico, ma un luogo simbolo di rinascita culturale per Catania, nato “dal basso” per rilanciare uno dei quartieri storici della città che sta traendo forza dalla creatività e dal talento di tanti giovani artisti, come nel caso di Celeste. Sposando questa idea, con la visione di una location che non è mero contenitore ma spazio d’incontro e di scambio, la cantante 21enne ha scelto proprio la piazza di San Berillo per quello che sarà un vero e proprio evento sociale e culturale. Una due giorni di festa – con ingresso libero – in collaborazione con “First”, che aprirà la stagione musicale estiva di San Berillo District sulle note dei brani del nuovo EP di Celeste, Antropofagico I.

Accompagnata dalla sua band, la voce di Celeste farà vibrare la piazza con un sound brasiliano in un mix di generi, suoni e influenze musicali.

L’Extended Play di quattro brani, uscito il 14 giugno sotto l’etichetta discografica “Offline Artistic Production”, in distribuzione digitale con “TuneCore”, è il nuovo progetto discografico di Celeste che si completerà con altri 2 EP in arrivo tra l’autunno 2019 e gli inizi del 2020. All’interno del trio, qui spicca l’impronta brasiliana, cifra importante nella formazione artistica della cantante, come raccontano anche le numerose collaborazioni con musicisti brasiliani di calibro internazionale, come Mauro Refosco (percussionista dei Red Hot Chili di Peppers, di David Byrne, dei Talking Heads).

L’idea dei direttori artistici Tony Brundo e Tony Canto è stata quella di destrutturare il linguaggio bossa e renderlo fruibile con l’uso minimale di elettronica e ritmiche a essa non proprio familiari, lambendo il pop, il funk, ma restando ben ancorati alla coerenza linguistica del jazz-bossa.

Il brano “La Marinera”, nuovo singolo in rotazione radiofonica accompagnato dal videoclip già online, è un esempio di vera e propria canzone con influenze del mondo sia sudamericano che elettropop. Il testo parla di una figura femminile forte, fuggita in mare dalla madre di tutte le terre, l’Africa, e costretta alla vita di strada nel suo viaggio verso il sogno di un futuro migliore che altro non era se non una chimera. Donna dal “cuore di tamburo”, la marinera mantiene nella sofferenza la sua dignità, in un contrasto tra malinconia e allegria che racchiude tutta l’energia della libertà e l’amore incondizionato per la vita. La canzone è composta da Tony Canto, cantautore, compositore, musicista, arrangiatore e produttore attuale di Mannarino.

A completare la tracklist dell’EP i brani: “Lembra” (un samba tradizionale scritto da Chico Adnet, rivisitato in una chiave nuova, con un andamento ritmico dai suoni elettronici e moderni), “Algum Dia” (un samba arricchito dai fiati, scritto da Haroldo Mauro Jr, che in passato ha collaborato con due icone del genere come Edison Machado e Milton Banana) e “The Disease Of Dreaming” (una bossa di Giuliano Castagna e Celeste che mixa diverse influenze musicali con un testo in inglese).

È proprio questa contaminazione tra origini diverse e stili fatti propri la cifra distintiva del disco: «La mia idea per questo nuovo progetto è maturata nel tempo – spiega la cantante – sentivo la necessità di inserire in questo le sonorità che più mi appartenevano e di poterle presentare in un determinato modo, come un mio percorso interno, come fasi, come un albero ricco di rami, in cui ogni ramo rappresenta una sonorità specifica di una cultura, di un’influenza, di un determinato territorio o momento storico, ma ogni ramo è parte fondamentale di quell’albero. Allora – prosegue Celeste – è nata l’idea di fare un trittico di EP con tre idee sonore diverse: il primo con un’impronta decisivamente brasiliana; il secondo EP avrà un sound più internazionale, funk, jazz, blues and soul, e il terzo avrà un suono che riunirà tutte queste influenze ma con un sound più personale, distintivo e caratteristico».

Un concetto che si ritrova anche nel titolo scelto per il primo EP. “Antropofagia – spiega Celeste – perché questa parola descrive esattamente la mia attitudine verso la musica. Io voglio prendere e deglutire tutte le influenze e gli stili che mi interessano, per poi rimescolarli e buttarli fuori ma a modo mio, più personale, mescolate con la mia personalità e il mio gusto. Non voglio legarmi a un genere, voglio spaziare, voglio usare tutto quello che mi cattura, che mi affascina, tutto quello che s’identifica molto con me e con quello che sento, voglio essere influenzata, contaminata, voglio immergermi in quello che io sento vicino a me».

BIOGRAFIA

CELESTE, all’anagrafe Celeste Caramanna, inizia a cantare e a manifestare la sua grande passione per la musica fin dalla più̀ tenera età̀: a soli 3 anni suo padre, accorgendosi del suo particolare interesse, le compra un piccolo mangianastri portatile, che Celeste porta sempre con sé e con cui ascolta e canta le canzoni di Mina. A sei anni, dopo aver assistito ad un concerto di fine anno, resta affascinata dal flauto traverso a cui si dedica per un breve periodo. Inizia a frequentare una scuola di musica per imparare questo strumento e, contemporaneamente, fa parte di un coro e coltiva la passione per la danza classica.

All’età̀ di dodici anni comincia a studiare canto, attività̀ che porta avanti tutt’oggi. Per capire un po’ meglio la struttura della musica, Celeste prende per un periodo lezioni di pianoforte.

Nel 2011 partecipa al programma televisivo “Io Canto”, dove ha modo di esibirsi con molti nomi importanti della musica pop italiana come Claudio Baglioni e Toto Cutugno.

Dopo alcuni anni prende vita un progetto che prevede lo sviluppo e la maturazione di questo talento e che ha come finalità̀ la produzione di un primo album e il lancio di Celeste come artista. Partendo dalla scelta di un repertorio di cover e arrivando a una ricerca di brani inediti, su cui Celeste ha collaborato attivamente con gli autori, l’artista lavora per trovare un piccolo mondo, dentro il grande universo della musica, che possa contenere la sua personalità̀. Altra caratteristica fondamentale del progetto è l’esecuzione all’estero di diversi spettacoli, che si concretizza con la realizzazione di una serie di concerti in Brasile nel 2015, e con l’internazionalizzazione dei brani, cantati in italiano, inglese, portoghese e francese. Il passo successivo è un approfondimento minuzioso dello stile musicale, pur mantenendo intatta l’esigenza di Celeste di mantenere la libertà di toccare con il canto diversi generi per questo inizio di carriera.

Il 10 Giugno del 2016 esce il suo primo singolo “Once a day”, che ha suonato in diverse radio e ha raggiunto quasi novanta mila visualizzazioni su Youtube. Nell’arco di tempo che va da ottobre del 2016 a maggio del 2017, si dedica intensamente, in tutto questo lungo periodo, alla realizzazione dell’album +18, uscito il 16 Giugno del 2017, momento in cui lancia il suo secondo singolo “Changing for the better”.

Dopo l’uscita del disco fa diversi concerti per portare in giro e far conoscere i suoi brani inediti e all’inizio del 2018 comincia ad esibirsi a Londra, in cui ha in programma diversi spettacoli durante tutto l’anno, presentando il repertorio inedito del disco e diverse interpretazioni di classici dal samba alla bossa nova, dal samba rock al samba funk, esplorando tutti i ritmi e le ricche sonorità̀ della musica brasiliana.

A Marzo del 2018 parte un tour teatrale, che comprende un giro in 10 regioni diverse d’Italia nella magia di teatri meravigliosi.

Nel suo ritorno a Londra, dopo essere stata invitata a fare una partecipazione al Ronnie Scott’s, storico jazz club di Londra, realizza degli show in diversi importanti

jazz club e venue, dal Pizza Express Soho jazz club alla Union Chapel e al 606 Jazz Club.

Nonostante la sua giovane età̀ Celeste ha già̀ performato in diversi posti nel mondo, dal Italia al Brasile, Francia, Irlanda, Olanda, Portogallo, Gran Bretagna, accompagnata sempre dalla sua super band. Ha anche aperto diversi shows di artisti brasiliani importanti come Nando Reis e Martinho Da Vila.

Celeste lancerà̀ quest’anno un progetto di 3 EP, un Trittico chiamato “Antropofagico” che costituisce un percorso con 3 sonorità̀ differenti: il primo EP, che uscirà̀ a giugno, ha un’impronta brasiliana, il secondo EP, che uscirà̀ a ottobre, ha sonorità̀ jazz, funk, soul…, il terzo e ultimo EP che uscirà̀ nel 2020 conterrà̀ un suono ovviamente contaminato da tutto il suo background musicale, ma più̀ personale, caratteristico e distintivo… più̀ Celeste. Questo progetto vede come direttori artistici Tony Brundo e Tony Canto.

Il primo EP chiamato “Antropofagico I” uscirà̀ il 14 Giugno, insieme al lancio del singolo “La Marinera”.

A partire dal 17 Giugno nel teatro Barbican di Londra, Celeste aprirà̀ gli shows del grande Milton Nascimento, una stella della musica brasiliana, un artista unico e solo nel suo genere. Tutti i suoi album sono stati successi incredibili, ha vinto un Grammy, e ha collaborato con tantissimi artisti internazionali della musica, Herbie Hancock, Sarah Vaughan, Wayne Shorter, Paul Simon, James Taylor, Jon Anderson, Elis Regina, Baden Powell, Mercedes Sosa, Naná Vasconcelos, Ron Carter, Peter Gabriel, Pat Metheny, Gil Goldstein e Jack Dejohnette, Gilberto Gil, Caetano Veloso e molti altri.

