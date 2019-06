Il concerto di Marcus Miller, previsto al Teatro Villa Filippina domenica 7 luglio, viene spostato all’interno del Teatro Golden

La Nomos Jazz, in comune accordo con Urania, ente gestore di Parco Villa Filippina e del Teatro Arena Villa Filippina, nonostante le documentazioni in proprio possesso siano, secondo le vigenti leggi in ambito di ordinanze di Pubblico Spettacolo, a norma, sono spiacenti di comunicare lo spostamento del concerto di Marcus Miller “Laid Black Tour”, previsto, come da calendario all’interno di Villa Filippina domenica 7 Luglio , all’interno del Teatro Golden, via Terrasanta 60.

Tale decisione è stata presa perché la deroga sonora della struttura del Teatro Arena Villa Filippina, seppur ottenuta e in regola, non è comunque sufficiente a consentire il pieno svolgimento del concerto, viste soprattutto le esigenze tecniche richieste, e a quanto pare tassative, dal management dell’artista. Per evitare, dunque, la non facile gestione del concerto, e l’eventuale aggiunta anche di provvedimenti amministrativi e penali, si è convenuto di spostare il concerto al Teatro Golden che, in virtù anche del fatto di avere l’aria condizionata, consente lo svolgimento del concerto nella sua integralità e senza alcuna limitazione sonora.

Nomos Jazz comunica ai possessori dei biglietti che i loro posti saranno mantenuti pressoché nella stessa posizione acquistata per Villa Filippina. Chi volesse può però avere nuovi posti recandosi presso il botteghino del Teatro Golden.

Com. Stam.