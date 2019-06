Real Teatro Santa Cecilia “Tutti quanti voglion fare jazz” – il Brass continua a festeggiare la Musica Una Kermesse a suon di jazz con gli allievi della Scuola Popolare di Musica

Il Brass continua a festeggiare la Musica con una Kermesse a suon di jazz nello storico palco del Real Teatro Santa Cecilia, domenica 23 giugno a partire dalle ore 18.00, con biglietto ad euro 5,00.

Ricco il programma che andrà in scena con i giovani allievi guidati dal Maestro Vito Giordano, direttore della Scuola Popolare di Musica del Brass, accompagnati per tutta la serata dai Maestri Docenti assistenti. Tra le esibizioni previste, la Classe di Canto con Docente Annalisa Sprovieri che metterà in scena il brano Good For You (S. Gomez) con Francesca Gianferrara alla voce, per continuare con Sacrifice (E. John) con Dalila Torrisi slls voce, Ain’t No Sunshine (B. Withers) con Martina Ferrigno e Hallelujah (L. Cohen) con Maria Lombardo sempre alla voce. In scaletta la Classe di Sassofoni che vede come Docente Claudio Giambruno con i brani Confirmation (C. Parker) esibito da Francesco Mistretta al sax e C – Jam Blues (D. Ellington) con Daniela La Bianca, Francesco Tschinke, Francesco Mistretta, sempre al sax. Tanti brani proposti per Classe di Musica d’Insieme Pop che vede come Docente Fabio Lannino si parte con Crazy (G. Barkley) per continuare con I’D Rather Go Blind (E. Jordan) ed ancora You’ve Got a Friend (C. King), Long Train Runnin’ (T. Johnston), Knockin’ on Heaven’s Door (B. Dylan), Blackbird ( Beatles), Natural Woman (C. King), One (U2). Tra gli allievi di questa Classe, accompagnati dai Maestri Giuseppe Preiti al piano ed Umberto Porcaro alla chitarra, si esibiranno alla voce Alisia Ingrassia, Tiziana Caccamo, Caterina Lillo, Miriam Marino, Marta Cacicia, Eleonora Pampillonia, Dalila Torrisi, Salvo Orilio, Rosa Palermo, Silvia Caruso, Ezio Tripiano, Sofia Tripiano, al Sax Daniela La Bianca, alla Chitarra Marco Rao Camemi, Freddy Marino, Elio Bargione, Marcello Provenzano, Dario Rizzuto, al Piano Vincenzo Brizzi, Salvo Orilio, Dario Rizzuto, al basso Federica Di Giorgi, Marta Formuso, alla Batteria Francesco Foresta, Giorgio Messina.

La festa continua con la Classe di Piano Jazz che vede come Docente Giovanni Conte, con i brani Honey Pie (The Beatles) con Marialaura Contino al piano e Yesterday (The Beatles) con Alessandra Sperlinga ed ancora Billie’s Bounce (C. Parker) con Dario Rizzuto al piano. Infine, la Classe di Canto Repertorio Jazz che ha come Docente Lucy Garsia con diverse esibizioni tra cui You Know I’m No Good (A. Winehouse) con Francesca Lo Pinto alla voce per continuare con le esibizioni di Elisabetta Garlisi, Saverio Ciaccia, Monica Crivello, Stefano Rubino, Sofia Tripiano, Eleonora Pampillonia, Giulia Morici, Alessandra Costa, Irene Di Vita, Alessandra Giovenco, Cecilia Minutoli, Alessandra Sperlinga, Stefano Rubino, Olga Buccola, Rossella Palermo, Grace Amoroso, Sophia Giardina, Ignazio Cusimano, Miriam Marino, Giorgia Starita. Docenti assistenti: Marco Grillo, Chitarra, Giovanni Conte, Giuseppe Preiti, Piano, Giuseppe Costa, Contrabbasso, Giuseppe Madonia, Batteria. Suonare per fare cultura, per divertirsi, per condividere e per creare. E’ questo il leit-motiv identificativo che la storica Fondazione the Brass Group vuole dare. “L’idea portante – dichiara Vito Giordano, direttore della Scuola Popolare di Musica del Brass – è quella di creare un luogo di incontro dove discutere e creare musica, un momento di riflessione da dare a tutti gli artisti ed i musicisti della città di Palermo affinché possano usufruire di uno spazio perfettamente attrezzato per la realizzazione di veri e propri concerti, un concetto spesso sconosciuto ai più, abituati semmai a forme di intrattenimento che poco hanno a che vedere col mestiere del musicista professionista. Fare musica jazz in modo da poter offrire anche agli utenti l’idea del concerto così come accade nella capitali europee. Tant’è che quest’anno il numero di iscritti della nostra scuola è aumentato notevolmente, grazie anche alle alte professionalità dei docenti stessi”.

Il costo del biglietto è di euro Biglietto Intero 5€. Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.bluetickets.it e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 -334.7391972 info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.

Rosanna Minafò

Com. Stam.