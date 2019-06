Real Teatro Santa Cecilia Una festa della musica a suon di jazz la Fondazione The Brass Group presenta i propri allievi alla città

Una festa a suon di musica jazz quella proposta dalla Fondazione the Brass Gorup per presentare una carrellata di giovani musicisti appartenenti alla Scuola Popolare di Musica.

Domenica 16 giugno ore 18.00 con biglietto ad euro 5,00, al Real Teatro Santa Cecilia. Vasto il programma che andrà in scena con i giovani allievi guidati dal Maestro Vito Giordano, direttore della scuola e accompagnati per tutta la serata dai Maestri Docenti assistenti: Giuseppe Preiti al piano, Giuseppe Costa al contrabbasso e Giuseppe Madonia alla batteria. Tra le esibizioni previste, come classe di improvvisazione, sono in scaletta : Vito Giordano Boperation (F. Navarro) Si Tu Vois Ma Mére (S. Bachet) con Gaetano Castiglia ,tromba Alessandro Laura, sax. Per la classe di Canto Repertorio Jazz con Docente Carmen Avellone, Aguas De Marco (A.C.Jobim) con Silvia Caruso e Marta Cacicia voce, Dindi (A.C. Jobim), Marta Buscemi, voce, I’ll Never Fall In Love Again (B. Bacharach) Diletta Molinelli, voce, A House Is Not A Home (B. Bacharach) Chiara Sarrica, voce, Feeling Sad Tonight (C.King) Marta Grassadonia, voce, Home Again (M. Kiwanuka) Salvo Orilio, voce, It Had To Be You (G. Kahn) Marianna Montalto, voce Bewitched (W. Barker ) Antonina Di Lisi, voce. Questi solo alcuni bravi che allieteranno la serata a tutti i presenti. Altre ancora le musiche proposte come quelle della Classe di Musica d’insieme con docente Lavinia Garlisi, così come la Classe di chitarra con docente Mimmo La Mantia, ed ancora la classe di chitarra con docente Sergio Munafò, e la classe di musica d’insieme con docente Giovanni Calderone, la classe di Piano Jazz con docente Giuseppe Preiti, la classe di Dizione e Tecniche di Presentazione con docente Marco Girgenti Meli e la classe di Pianoforte con docente Bepi Garsia. Suonare per fare cultura, per divertirsi, per condividere e per creare. E’ questo il leit-motiv identificativo che la storica Fondazione the Brass Group vuole dare. L’idea portante è quella di creare un luogo di incontro dove discutere e creare musica, un momento di riflessione da dare a tutti gli artisti ed i musicisti della città di Palermo affinché possano usufruire di uno spazio perfettamente attrezzato per la realizzazione di veri e propri concerti, un concetto spesso sconosciuto ai più, abituati semmai a forme di intrattenimento che poco hanno a che vedere col mestiere del musicista professionista. Fare musica jazz in modo da poter offrire anche agli utenti l’idea del concerto così come accade nella capitali europee.

Il costo del biglietto è di euro Biglietto Intero 5€. Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.bluetickets.it e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.

Rosanna Minafò

saggio 16 giugno carmen (3)

saggio ore 18 g. 16 giugno 19 (1)

Com. Stam.