NYLON in concerto 9 giugno – Chalet Caulera Trivero (Biella)

Continua il tour dei NYLON per presentare in concerto il nuovo album “Quasi fosse una tempesta” – già disponibile in tutti i negozi di dischi e webstore .

Il prossimo appuntamento sarà il 9 giugno allo Chalet Caulera di Trivero (Biella). Un’occasione per scoprire la band di culto della scena lombarda, con uno spettacolo originale, straordinario, coinvolgente fatto di teatralità, gesti parole e musiche di forte impatto.

“Quasi fosse una tempesta” è l’album di debutto dei NYLON. Si tratta di un lavoro ibrido, le cui 10 tracce vestono sonorità che spaziano dal rock al folk e sono corredate da testi che si rifanno alla tradizione del cantautorato italiano.

“È un vero e proprio teatro magico per anime solitarie, quello che portano in scena i pavesi Nylon. Un teatro in cui, sotto lo sguardo benevolo di Tom Waits, fra chitarre e violoncello, s’intrecciano rock, folk e canzone d’autore per raccontare storie che odorano di smarrimento, sbronze, artisti derelitti, bettole di provincia e nottate infinite.” (Roberto Bonfanti, giornalista).

La realizzazione ha richiesto più di anno di lavoro per cercare di condensare l’energia del live in un album da studio.

In questi giorni è in rotazione radiofonica “Irene”, il secondo singolo estratto dall’album, del quale è disponibile anche il videoclip sul canale ufficiale YouTube della band:https://youtu.be/N1bQvoSQnlU. Il brano tratta il complesso tema dell’adolescenza, raccontando i dubbi, le insicurezze e le paure che caratterizzano questa fase della vita.



Le altre date del tour:

16 giugno: Pavia – Scuderie del Borgo

3 luglio: Milano – Garage Moulinski

5 luglio: San Giorio di Susa (TO) – Il Feudo

6 luglio: Pavia – Modernista

7 settembre: Pavia – Sottovento

NYLON

Il progetto Nylon prende vita nel 2014 dalla collaborazione fra Filippo Milani (voce), Davide Montenovi (chitarra) e Adriano Cancro (violoncello).

La band vanta una stretta collaborazione con Roberto Re (basso) e Fabio Minelli (batteria), strumentisti noti della scena lombarda. Le diverse estrazioni dei musicisti creano un repertorio originale, in cui il genere cantautorato trova sostegno in arrangiamenti più elaborati che spesso hanno riferimenti ai generi più disparati (jazz, classica, manouche, folk, rock e hard rock).

Lo spettacolo ha una forte impronta teatrale, che mira a coinvolgere in modo diretto il pubblico per non lasciarlo semplice spettatore.

La band apre i concerti di artisti quali Max Manfredi, le Luci della Centrale Elettrica, Roberto Angelini, Omar Pedrini, Alessandro Grazian.

Nel 2016 è stato pubblicato un EP di straculto “Antipasto Crudo”, di solo quattro canzoni distribuito esclusivamente ai concerti. Nel 2018 la band vince Rock Targato Italia. Nel 2019 la band ha vinto il Premio della Fondazione Estro Musicale.

Nel Gennaio 2019 è stato, infine, pubblicato il primo album dal titolo: “Quasi fosse una tempesta”.

Vincitori di “Rock Targato Italia 2018” NYLON in concerto Domenica 9 giugno 2019 h.20.00 CHALET CAULERA Strada Statale 232 Panoramica Zegna Trivero (Biella)