Concerto Orchestra di Fiati del Conservatorio Scontrino Festival Orchestre Giovanili per la Pace dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica di Stato“A. Scontrino” di Trapani Direttore Paolo Morana

Venerdì 7 giugno, nell’ambito del Festival Orchestre Giovanili per la Pace promosso dal Liceo Vito Fazio Allmayer di Alcamo, l’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani si esibirà presso la chiesa trapanese di Sant’Agostino, con inizio alle ore 20.30, proponendo un accattivante programma all’insegna della varietà. Diretta dal M° Paolo Morana e costituita da numerosi allievi, ex allievi e docenti, l’orchestra è attiva da diversi anni e ha svolto un’intensa attività concertistica offrendo al pubblico un repertorio che spazia dalla musica classica al jazz alla musica leggera, comprendendo trascrizioni e brani originali per orchestra di fiati in parte confluiti in un CD dal titolo Drepanon e in un Live per l’etichetta Wicky. Nel programma con il quale l’ampio progetto didattico euro mediterraneo promosso dal Liceo alcamese farà tappa a Trapani si ascolteranno alcuni suggestivi arrangiamenti di pezzi di Piazzolla e di musica per film dalle amate colonne sonore di Morricone, Rota e Piovani, per arrivare ad alcuni brani originali dei nostri giorni.

