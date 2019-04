Chiesa di Sant’Alberto Trapani: Alessio Pianelli in concerto

Trapani, – Gli appuntamenti pomeridiani degli Amici della Musica di Trapani ripartono domenica 28 aprile, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto a Trapani (via Garibaldi) con il concerto del violoncellista Alessio Pianelli. Nel suo repertorio musiche di Johann Sebastian Bach, Evaristo Felice Dall’Abaco, György Ligeti, Alfredo Carlo Piatti.

Alessio Pianelli è trapanese, ma vive in Svizzera e nel suo DNA si intrecciano passione mediterranea e rigore nordeuropeo. Siciliani e svizzeri anche i suoi insegnanti Giovanni Sollima e Thomas Demenga, che lo ha definito «uno dei migliori violoncellisti italiani della nuova generazione».

BIGLIETTI

I biglietti potranno essere acquistati presso la Chiesa di Sant’Alberto, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo: intero euro 7,00, ridotto euro 5,00.

ONLINE: sarà possibile acquistare il biglietto online sul sito www.amicidellamusicatrapani.it, scegliendo tra gli appuntamenti della stagione concertistica.

La 66ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, della Fondazione Pasqua 2000, il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, il Goethe Institut e l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani.

Scheda informativa

Alessio Pianelli, violoncellista e compositore siciliano ha studiato con Giovanni Sollima e Thomas Demenga. Premiato in numerosi concorsi internazionali, tra i quali l’International Cello Competition “Antonio Janigro”, l’International Cello Competition “B. Mazzacurati”, nonché, con il suo brano Tanzen Wir!, il primo premio al concorso internazionale di composizione “In clausura” organizzato da Ravenna Festival e 100cellos nel 2016, Alessio inizia molto presto un’intensa e variegata attività concertistica. Suona infatti in veste di solista con orchestre quali la Philarmonie Baden-Baden, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra Desono, la Neues Orchester Basel, l’Aargauer Sinfonie Orchester, la Sinfonieorchester Basel, l’Orchestra 1813 del Teatro Sociale di Como e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, portando la sua musica in sale storiche e prestigiose come la Walt Disney Hall di Los Angeles, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’Auditorium Rai di Torino, lo Stadt Casino di Basilea, la Phoenix Hall di Osaka. Alessio ha inciso diversi Cd per le etichette Claves, SeedMusic, Sonzogno/Egea, Concerto, Nami Records e dal 2013 ha iniziato un progetto a lungo termine con la innovativa factory siciliana Almendra Music, da cui sono nate le produzioni e pubblicazioni di Prélude (2014), Hindemith, Beethoven, Brahms (2016) e Sulla Quarta (2017). Sue composizioni sono nei cataloghi di case editrici storiche come Casa Musicale Sonzogno di Milano e Mueller&Schade di Berna. Oltre alla produzione e pubblicazione di Sulla Quarta con Almendra, nel 2016 i suoi brani J2728A – Lost, per violino e violoncello, e Tanzen wir!, per 100 violoncelli, sono stati incisi rispettivamente per le etichette Seed Music e Decca. Tra ultime commissioni, Alessio è stato nominato “composer in residence” alla edizione 2017 di “Musique aux 4 horizons”, a Ronchamp in Francia tra le architetture sacre di Le Corbusier, Jean Prouvé e Renzo Piano.

