Chiesa di Santa Maria della Pietà Franz Liszt – Via Crucis per coro, soli e pianoforte Sabato 27 aprile 2019, ore 21:00 Franz Liszt – Via Crucis per coro, soli e pianoforte Chiesa di Santa Maria della Pietà (alla Kalsa)Via Torremuzza 32, Palermo Ingresso libero – Coro Cum Iubilo – Giovanni Scalici, direttore – Calogero Di Liberto, pianoforte

Estratti musicali dai due precedenti concerti (Via Crucis per coro, soli e organo):

… un momento della Via Dolorosa…“Via Crucis” F. Liszt – Coro Cum Iubilo Pubblicato da Giovanni Scalici su Giovedì 4 aprile 2019

Coro Cum Iubilo“Via Crucis” F. Liszt Alcuni momenti del concerto. Duomo di Messina – 7 Aprile 2019 Pubblicato da Giovanni Scalici su Sabato 13 aprile 2019

“La Via Crucis, scritta per coro e pianoforte, è uno dei capolavori di Liszt. E chi lo conosce? Non lo conosce nessuno. Nessuno lo vuol suonare, il pubblico non lo sa neanche che esista, i direttori artistici si guardano bene dal programmarlo, perché forse costa troppo avere un coro, oppure semplicemente perché, non conoscendolo nessuno, non è popolare, non attira il pubblico e quindi il cerchio vizioso si chiude, e il capolavoro non si sente.”

Questo è il giudizio di Michele Campanella, pianista, considerato internazionalmente uno dei maggiori interpreti lisztiani, come dimostrato anche dai numerosi riconoscimenti ricevuti dalla Società “Franz Liszt” di Budapest, dal Ministero della Cultura ungherese e dalla American Liszt Society, della quale Campanella è Presidente del capitolo italiano.

Pagina Facebook: Coro Cum Iubilo