Dal “Recitar Cantando” alle armonie Romantiche in un’avvincente cronaca musicale

ROMA – Oggi, alle 20.30, nella splendida cornice di San Nicola a Largo Febo, la soprano giapponese accompagnata all’organo da Paolo De Matthaeis presenta una selezione di melodie sacre e profane di Handel, Vivaldi, Pergolesi, Bach, Schubert, Mozart in un recital particolare in assolo accompagnata dalla tastiera dell’organo portativo presente in chiesa.

Un viaggio entusiasmante attraverso le musiche dei grandi autori riletti per l’occasione con passione in un racconto che ha lo scopo di far luce sul repertori intimi e intensi producendo una piccola antologia di brani curiosi ed insoliti.Nel Recital non mancheranno brani noti – come ll “De Torrente” di Antonio Vivaldi tratto dal Dixit, “Lascia che io Pianga” di Haendel dal Rinaldo. Paolo De Matthaeis, presentando il concerto, suonerà alcuni brani concepiti per la tastiera ripercorrendo la storia narrando circa le circostanze che hanno portato i grandi autori ad una produzione di servizio destinandola ad offici diversi tra sacro e profano.Yuri Yoshikawa il Recital dei Lorenesi

Il concerto è Gratuito

Sabato 13 Aprile Ore 20,30 Chiesa di San Nicola dei Lorenesi Largo Febo, 9

00186 Roma RM

La chiesa di San Nicola dei Lorenesi è un luogo di culto cattolico di Roma, sito in Largo Febo, vicino a Piazza Navona, nel rione Parione