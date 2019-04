Blue Brass: Claudio Giambruno e Giuseppe Milici si raccontano per il loro concerto in scena per la rassegna Brass at Spasimo

In occasione del loro concerto, che si terrà per la stagione concertistica “Brass at Spasimo” in scena con un doppio set venerdì 12 aprile alle ore 2030 e 22.15 al Blue Brass, il musicista palermitano Claudio Giambruno e Mister Armonica Giuseppe Milici si raccontano.

Milici interviene commentando la propria esibizione dichiarando “Attendo con gioia il concerto di venerdì 12 al Ridotto dello Spasimo perchè ho la netta sensazione che con dei musicisti bravi e comunicativi come Claudio Giambruno e i componenti della sua band non sarà difficile instaurare un vero e proprio clima di festa da trasmettere al pubblico. Con Claudio ci conosciamo da tanti anni ma questa sarà la prima volta che condividiamo il palco per un intero concerto…..non vedo l’ora”, mentre il suo amico Giambruno commenta “Giuseppe e’ un musicista che stimo da tanto tempo. Abbiamo pensato a questo concerto insieme come un momento di grande condivisione, perché in fondo siamo due musicisti diversi: Giuseppe ha senso della melodia come pochi nel panorama dei musicisti di jazz , è lirico ed è un compagno di viaggio straordinario, ci siamo trovati subito. Sono davvero tanto felice di suonare nel jazz club del Brass Group, che ho dentro al mio cuore come nessun posto al mondo”. “Claudio Giambruno guest Giuseppe Milici” è un progetto musicale nato dunque dalla grande amicizia che lega i due musicisti per il profondo amore verso la musica jazz. Il duo sarà accompagnato al pianoforte da Giovanni Conte, al contrabasso da Giovanni Villafranca e alla batteria da Paolo Vicari. Sarà una giostra di suoni, uno straordinario esercizio di stile e di perfezione. Un crescendo di emozioni quello proposto dal duo Giambruno-Milici con l’esecuzione di brani considerati capolavori del jazz, ma anche di classici della musica pop, sconfinando in giostre di musiche tipiche di un sound appartenente a colonne sonore del genere dell’improvvisazione. I due musicisti interpreteranno un percorso ben delineato con una incisiva musicalità, forte ed intensa e, nel contempo, sofisticata. Una rivisitazione musicale tipica delle esibizioni dei jazz club newyorkesi, andando a toccare sentimenti profondi con commoventi vibrazioni.

La Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.bluetickets.it, i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedi al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it , www.thebrassgroup.it .

Rosanna Minafò

CS

Com. Stam.