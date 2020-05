“Pat Martino Trio” Sulla Brass Web TV dal 29 maggio il concerto in prima Europea ed in esclusiva italiana per Brass in Jazz

Un omaggio che il Brass vuole dedicare all’artista nato due volte, oggi nuovamente in difficoltà. La storia del jazz e di tutta la musica in generale, è piena di vicende umane e artistiche che si collocano decisamente in una dimensione fuori dall’ordinario.

Quella di Pat Martino ne è senza dubbio un esempio vivente. Il grande artista americano che si è esibito per la Fondazione the Brass Group il 7 aprile del 2018, sarà il protagonista, con il suo trio, della Brass Web TV dal 29 maggio, per un’intera settimana. Il concerto in rete sarà accompagnato da alcuni contributi video con note biografiche e musicali da parte di Gigi Razete, giornalista ed esperto di storia della musica jazz. Un omaggio che il Brass vuole dedicare all’artista nato due volte, oggi nuovamente in difficoltà per seri problemi di salute. E quello di Pat è uno dei maggiori concerti che rimane nel cuore del Brass e che ha avuto nel proprio canale You Tube ben oltre 13.000 visualizzazioni. A maggior ragione che l’artista ha smesso di salire sul palco proprio nel novembre di quell’anno perché la salute, ancora una volta, gli è ostile e il sistema sanitario americano lo ha messo in ginocchio. Al fine di raccogliere fondi per aiutare il grande chitarrista jazz, Joseph Donofrio, promoter di eventi jazz, il l6 aprile scrive, “il signor Pat Martino (Azzara) necessita quotidianamente dell’assistenza di ossigeno che gli consente di respirare … che non è in grado di suonare la chitarra a causa del movimento limitato della mano sinistra.

https://www.gofundme.com/f/pat-martino-fund – Il chitarrista ha bisogno di aiuto per ripartire, la sua capacità di tenersi a galla finanziariamente è stata fortemente condizionata dalle sue attuali disabilità. Un grande uomo ed un artista unico per il suo talento ed è a lui che oggi il Brass dedica, attraverso la sua webtv, il concerto realizzato al Real Teatro Santa Cecilia. Lo spettacolo sarà visibile sul sito www.brassgroup.it , cliccando su brasswebtv.

Di seguito il link con il videoclip del concerto Pat Martino Trio al Real Teatro Santa Cecilia: