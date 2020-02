Con un viaggio emozionale all’insegna del “suo” Soul Luca Jurman torna ad esibirsi al Blue Note di Milano

Milano, 12 febbraio 2020 – Luca Jurman torna al Blue Note di Milano venerdì 21 febbraio alle ore 21 per proporre sul famoso palco milanese un viaggio emozionale attraverso i suoni e le note che scorrono nelle sue vene, un viaggio all’insegna del Soul.

Il Blues e il Jazz sono infatti le sue radici; ha debuttato giovanissimo nel mondo della Soul music internazionale, è tra gli artisti più eclettici, con un’anima musicale rara: cantante, musicista, arrangiatore, produttore, vocal coach e attore.

Fin da bambino ‘aveva la musica in testa’, come scrive nel suo libro ‘Vocal Classes®’, quella musica che da sempre è la sua passione e la sua vita.

Il palco è la sua dimensione, interpreta e canta brani che hanno segnato la storia della musica nazionale e internazionale, regalando emozioni e creando una magia unica e diversa ad ogni concerto.

Un talento della musica che ama ricercare, sperimentare, arrangiare; una sensibilità non comune per la musica che gli permette di coinvolgere e accompagnare il pubblico in un viaggio emozionale così profondo da rendere il pubblico protagonista della sua performance.

Ha collaborato con tantissimi artisti italiani e internazionali, ha cantato, suonato, diretto, prodotto, arrangiato, ma il palco e il live rimangono sempre la sua vera casa.

L’intensità delle sue interpretazioni e l’emozione che trasmette e condivide con il pubblico rendono ogni sua performance unica ed irripetibile.

Si afferma come ‘vocalist’, collaborando in più di 320 album e dal vivo con artisti nazionali ed internazionali: da Antonacci a Zucchero, passando per Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Raf, Phil Collins, Miguel Bosè, Renato Zero, Mario Biondi, Alexia, Enrico Ruggeri, Grace Jones, Anna Oxa, Mogol, Adriano Celentano, Randy Crawford, Robert Palmer, Lorella Cuccarini, oltre ad essersi distinto come autore ed interprete di oltre 300 jingles pubblicitari, tra cui Sorrisi e Canzoni, Brooklyn, Algida, Coca Cola, Sky, BMW, ecc.

In teatro ha curato la direzione vocale dei musicals “Grease” (con Lorella Cuccarini) e “Beatrice ed Isidoro” (per la regia di Franco Miseria e Maurizio Colombi). E’ stato protagonista maschile di “Jesus Christ Superstar” (per la regia di Massimo Romeo Piparo), interpretando il ruolo di Judas. Nel 2008 ha curato la direzione artistica del Musical campione di incassi “Peter Pan” per la regia di Maurizio Colombi.

Luca Jurman, piano e voce, sarà accompagnato sul palco da Lele Melotti, batteria, Franco Cristaldi, basso, Luca Meneghello, chitarre, Amedeo Bianchi, sax, Davide Ghidoni, tromba.

https://www.bluenotemilano.com/evento/concerto-luca-jurman-21-febbraio-2020-milano/

Com. Stam.