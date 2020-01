Musical “Carosello Napoletano” al Gran Teatro Tenda

Per tutti gli spettatori che a gran voce l’hanno richiesto e per tutti gli appassionati dei grandi classici della canzone napoletana, torna “Carosello Napoletano ”, musical in due atti di Franco Zappala’, come quinto appuntamento della Stagione Istituzionale 2019/2020 del Gran Teatro Tenda di Palermo.

Nel cast, l’attesissimo ritorno del soprano Anita Venturi, che sarà in scena insieme ai tenori Matteo Pirrone e Jacopo Pesiri. Con loro sul palco troveremo le splendide voci liriche di Enrico Galli e Maria Rita Galli e l’attore Angelo La Franca. Infine il personaggio di “Pulcinella” sarà interpretato dall’attore Giuseppe Condello, mentre il ruolo di “Colombina” sarà di Chiara Italiano. La Direzione Musicale è affidata al M. Michele La Cagnina. Mentre le coreografie del corpo di ballo della “Mya Fitness & Dance ASD” e delle ballerine Federica Lo Cascio e Irene Basile, sono a cura del coreografo Alex Chiaramonte. I costumi sono di Domenica Alaimo; scenografia di Abukoush Jalal Mousa Mohammad ; audio e luci di Emanuele Bignardelli. La regia dello spettacolo è del M. Franco Zappala’.

Carosello Napoletano” è un musical, ispirato liberamente dal famoso film del 1954 di Ettore Giannini interpretato da Polo Stoppa e Sofia Loren. Si tratta di uno spettacolo su Napoli e su una delle sue maschere più tradizionali, Pulcinella, che qui compirà oltre che una riscoperta della sua stessa città natale anche una sorta di percorso interiore. E’ un viaggio storico in una Napoli in cui Pulcinella è il personaggio principale alla riscoperta di una città che non riesce a ritrovare. Sarà un “carosello” nostalgico, struggente e coinvolgente che attraverso le melodie partenopee saprà donare al pubblico emozioni inenarrabili. All’inizio Pulcinella sarà malinconico poiché non riesce a trovare il sole, il mare, la sua gente; così il suo pensiero andrà agli emigranti e anche lui desidererà fuggire dalla sua città. Lentamente però durante il percorso dello spettacolo, nell’ambito del cammino recitativo, come è ovvio che sia, Napoli tornerà con le canzoni classiche, con le scene e nei ricordi del protagonista ad essere quella di sempre dove il sole risplende

La prima dello spettacolo andrà in scena Venerdi 31 Gennaio alle ore 18,00 e vedrà tre repliche: Sabato 01 Febbraio alle ore 17,30 e alle ore 21,30 e Domenica 02 Febbraio alle ore 18,00.

I biglietti avranno i seguenti costi: € 30,00 intero – € 25,00 ridotto per i CRAL – € 20,00 ridotto militari e ragazzi (fino a 15 anni)

Il Gran Teatro Tenda si trova a Palermo in Via Autonomia Siciliana 123/a, Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 16,00 alle 19,30 e la sera degli spettacoli fino all’inizio della rappresentazione.

Per info: tel 091 348532 / 3294899984 Mail: granteatrotendapa@virgilio.it

Com. Stam.