Cantagiro 2019: tutto pronto per la finalissima di stasera al Palaterme di Fiuggi

Ci siamo il Cantagiro edizione 2019 è giunto alla battute finali, questa sera si disputerà la finalissima al Palaterme di Fiuggi. Presenteranno la serata Giulia Carla De Carlo e Ruggero Sardo .

Il Cantagiro si riconferma tra le manifestazioni canore storiche piu´ seguite ed amate dal pubblico, non solo per la sua caratteristica di essere un festival “itinerante” che riesce a coinvolgere numerose regioni italiane, ma soprattutto per la capacita´ di portare alla ribalta voci nuove e talenti di tutte le eta´ e di diversi stili musicali. Il tutto rigorosamente all´insegna di una selezione di qualita´, valutata in maniera esperta da una giuria composta da professionisti del settore (discografici, autori, artisti, giornalisti, esperti di comunicazione).

Patron della manifestazione è Enzo De Carlo, è stato lui a rilanciare in chiave moderna il concorso insieme al Direttore Generale Elvino Echeoni, inserendo le categorie Junior e Baby, ed anche quella Internazionale, nata per attirare e coinvolgere nel progetto canoro sia gli italiani residenti all’estero ma soprattutto gli stranieri che vivono in Italia.

Ogni anno dunque si rinnova la magia di questa “ricerca” in giro per l´Italia, che porta alla ribalta le nuove voci che saranno il futuro del nostro panorama musicale. E proprio le giovani generazioni sono chiamate in prima linea ad interagire e commentare sui principali Social grazie agli hashtag #iostoconilcantagiro e #unatempestadiemozioni, dando spunti e proposte innovative. Il tanto osannato “fascino vintage” viene proiettato verso una nuova dimensione dinamica e fresca che rende il Cantagiro una kermesse al passo con i tempi e capace di catturare un pubblico trasversale.

Novità di questa nuova edizione l’assegnazione del Premio Nuovo IMAIE del valore di 15.000 € per la realizzazione di un tour live.

Passano in finale: Cose di Famiglia (Veneto), Giusy Munno (Calabria), Filippo Lombardelli (Marche), Amanda Vitale (Sicilia), Jacopo Sabbatini (Lombardia), Aura (Calabria), Noemi Romiti (Marche), Marcello Matta (Sardegna), Michele Mazzaferro (Marche), Maria Chiara Sabbatini (Marche), Victoria (Calabria), Corrado Mancini (Marche), Alex Allyfy (Sicilia), Federico Fabbretti (Marche), Marica Mele (Puglia), Keys (Marche), Arianna De Piccoli (Lombardia), Gabriele Palmieri (Calabria), Valeria Mancini (Umbria), Simone Romano (Sicilia), Federica Di Girolamo (Marche), Aurora Caputo (Calabria).

