Balconica il festival che si affaccia dai balconi musica, recitazione, arte, performance

19 spettacoli, 3 mostre, 2 installazioni, 1 laboratorio per bambini e 1 workshop e, da quest’anno, Balconica è Plastic Free

Con non poche difficoltà, siamo contenti di annunciare anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, l’arrivo di Balconica. Dopo l’enorme successo di pubblico dello scorso anno abbiamo deciso di osare sempre di più e, il 5 ottobre, Futani sarà invasa da una moltitudine di creativi, più di 20 spettacoli tra musica, teatro e poesia»

Sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 17:00, l’arte torna ad affacciarsi dai balconi di Futani (SA) con Balconica.

Nato come festival prettamente musicale, Balconica, quest’anno, oltre ai peculiari concerti dai balconi, affacciati sui viottoli del paese, aggiunge una miriade di altre attività, che vanno dai laboratori per bambini alle mostre d’arte, dalle esperienze etno-antropologiche alle lezioni di botanica, per un totale di 19 spettacoli, 3 mostre, 2 installazioni, 1 laboratorio e 1 workshop.

«Dopo il quasi inaspettato riscontro della scorsa edizione, stiamo cercando di migliorarci offrendo una vasta ed eterogenea scelta di esperienze. La stragrande maggioranza degli autori che presenzieranno a questa edizione 2019 di Balconica, calcherà i “palchi” del festival per la prima volta. Questo rinnovamento, conseguenza della scelta di non voler far stagnare la manifestazione e gli stimoli all’interno di una pericolosa comfort zone, ci ha permesso di entrare in contatto con numerosi volti nuovi, disposti e desiderosi di collaborare alla buona riuscita della rassegna e dei vari spettacoli e attività», dichiara Daniele Ruocco, presidente dell’associazione.

Fra le chicche di questa nuova edizione di Balconica, la mostra del pittore spagnolo Josè Ortega, alunno di Picasso, dieci litografie che invitano al perseguimento continuo della propria libertà di pensiero ed azione, all’esaltazione della democrazia ed alla negazione della dittatura, realizzata in collaborazione con il Comune di San Giovanni a Piro grazie all’impegno del vicesindaco Pasquale Sorrentino e di Nicola Cobucci, fiduciario della famiglia Ortega:

«Fin dalla prima edizione, abbiamo scelto di rendere la cultura accessibile a tutti, non solo attraverso gli spettacoli ma anche con le attività collaterali che saranno presenti durante il festival. Grazie alla disponibilità vicesindaco di San Giovanni a Piro, Pasquale Sorrentino, durante il festival sarà possibile visitare la mostra “Il decalogo della democrazia” del pittore spagnolo Josè Ortega. Ortega, esule per scelta, antifascista convinto, combattente in nome della libertà, non poteva non avere un posto speciale in questa edizione di Balconica», dice Mariagrazia Merola, ideatrice della manifestazione.

PROMO BALCONICA

https://www.youtube.com/watch?v=Jv44OgMTN6A

BALCONICA SU TG3

https://www.youtube.com/watch?v=UyK0-ZHa6q4