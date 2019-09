Sicily Talent Show 2019 “Vincono la coppia di ballerini Emanuele Giuliano & Silvia Scibilia”

Nella suggestiva cornice del Parco di Villa Pantelleria (Pa) si è conclusa sabato 14 settembre la finale del “Sicily Talent Show”.

Prestigioso talent regionale, prodotto da Studio Trentasei Eventi & Produzioni, con la direzione artistica e organizzativa dello showman palermitano Christian Carapezza. L’Evento ha visto protagonisti più di 300 concorrenti in gara tra cantanti, ballerini e gruppi di danza e tre vincitori per ogni categoria under e over 14 e un vincitore assoluto.

Per la categoria canto si è aggiudicato il 1° posto Alice Alagna; Per la categoria danza assoli under e over 14 hanno vinto rispettivamente Laura di Fatta e Gabriele Mandato; Per la categoria danza gruppi under e over 14 hanno vinto rispettivamente la scuola Un Dos Tres Paso Adelante di Linda Boncimino e la scuola Sirio con il Duo Emanuele Giuliano e Silvia Sibilia che, si sono anche aggiudicati il premio di vincitore assoluto della IV^ edizione del Sicily Talent Show 2109.

Lui vent’anni, palermitano, studente universitario di ingegneria informatica e lei, diciannove anni, alcamese, studentessa di scienze motorie. Entrambi con la passione per la danza sin da piccoli, si sono contraddistinti oltre per la loro bravura, anche per la loro umiltà. Il loro incontro artistico avviene presso la scuola Sirio di Alcamo (Tp) con i maestri Giuseppe e Alessia Paglino. Sperano entrambi di continuare il loro percorso di danza arricchendo e migliorando sempre di più le loro tecniche e capacità.

Non sono mancate anche altre emozioni grazie all’assegnazione di diverse borse di studio offerte

dai concorsi partners di danza, assegnate a gruppi e ai singoli ballerini, che, si sono distinti per le loro capacità e performance.

Una prestigiosa giuria formata da maestri di danza e canto hanno avuto il compito di decretare questi meritevoli vincitori: la bella e brava cantante Maria Corso,che ha incantato il pubblico con la sua meravigliosa voce durante una sua performance a fine serata, la showgirl Katiuska Falbo, che, per l’occasione ha fatto anche da conduttrice, l’artista Marcello Mandreucci, la maestra di canto Beatrice Grimaldi, le maestre di danza Angela Abbigliati e Primetta Bellini, i ballerini e coreografi Roberto Antonazzo e Veronica Orazi.

Si ringrazia lo strepitoso staff organizzativo fondamentale nella buona riuscita dell’evento: La Protezione Civile “Triscele” per la continua vigilanza sui nostri partecipanti e pubblico in platea; il responsabile backstage Mariano Capitummino insieme all’assistente Maria Compagno, per le riprese e il montaggio video Angelo Marano di SicilMed Tv e infine per gli scatti fotografici Giuseppe Bellomare.

