Collesano (PA), esibizione live di Nicola Giosuè in occasione della tradizionale festa del Crocifisso

L’eclettico artista palermitano Nicola Giosuè (www.nicolagiosue.it) sceglie una delle località più belle delle Madonie per salutare l’estate, dando appuntamento al pubblico per una nuova stagione ricca di sorprese, anche in ambito televisivo.

Il prossimo 13 settembre, l’attore, cantante e showman salirà sul palco a Collesano, in provincia di Palermo, dove si terrà lo spettacolo dal titolo “Renato Zero Show” .

L’evento, che si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, vedrà Giosuè impegnato a intrattenere il pubblico con una selezione di brani del grande cantautore romano ma non si tratta di un tribute show né tantomeno di una semplice riproposizione dei successi di Zero.

“Anche questa volta – spiega Giosuè, che presto il pubblico rivedrà in una fiction della Rai – rivisiterò in chiave del tutto intima e personale canzoni note e meno note, legate dal filo rosso dell’ironia e della nostalgia”.

Intrattenimento , dunque, ma anche momenti di riflessione su alcuni temi di attualità, che vedono l’artista schierarsi e prendere posizioni nette, come è proprio del suo stile: non manca però la speranza accompagnata dall’ottimismo per il futuro, seppure nella piena consapevolezza dei tempi difficili in corso e delle difficoltà legate alla vita di tutti i giorni.

Lo spettacolo si terrà a partire dalle 21: 30 e, come spiega lo stesso artista, si tratta di un evento no profit.

Il luogo scelto per l’esibizione, rigorosamente live, è la piazza Santa Maria di Gesù. “Sono felice di esibirmi in uno dei luoghi più belli del comprensorio madonita – afferma – così ricco di tradizioni e bellezze naturali: il mio modo per rendere omaggio a un territorio veramente incantevole”.

